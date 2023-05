Larroque: "La Corte está diciendo que es delito ser peronista"

Foto: Victoria Gesualdi

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, dijo este jueves que el actualy advirtió que, con el fallo que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan,"La Corte está diciendo que es delito ser peronista y, evaluó en diálogo con El Destape Radio.Sobre la decisión de la Corte de suspender los comicios para gobernador y vice en las provincias de Tucumán y San Juan cuando faltaban cinco días para las elecciones, Larroque dijo que "se traspasó un límite".", cuestionó.Y amplió: "Es un escándalo, un curioso homenaje al aniversario de la recuperación democrática que la gente no pueda votar,".Además, el ministro y dirigente del espacio político La Patria es el Otro consideró que lo resuelto por la Corte "contraría a la Constitución y aspectos jurídicos básicos y constitutivos de nuestra Nación, porque las provincias son preexistentes a la Nación y tienen autonomía, más aún en un tema tan sensible como la voluntad popular".Al referirse a los tres miembros del máximo tribunal que firmaron las suspensiones de los comicios en Tucumán y San Juan, el funcionario planteó quePara Larroque, esos jueces junto a otros sectores del Poder Judicial "han concentrado su ofensiva inicial sobre Cristina (Fernández de Kirchner) porque es la expresión más combativa y el liderazgo indiscutido y claro que tiene ella, con raigambre en el pueblo, pero lo que ellos condenan es el peronismo como la expresión de lo popular"."Este es un momento crucial para la unidad del peronismo", exhortó.En esa línea, reflexionó que de cara a las elecciones de octubre próximo, "en un momento de tanta dificultad, y una vez que se defina el programa y el espacio político,que demuestre unidad potente y también liderazgo con asidero en el pueblo"."En primer término, lo que hay que definir con claridad es el programa. Estamos atravesando una experiencia que fue exitosa en términos electorales en 2019 pero que ha dejado cierto sinsabor en muchos aspectos. Hay que ser más claros respecto a lo que hay que hacer", manifestó.Una vez definidos los instrumentos organizativos y el contenido de las propuestas, agregó, se verán " los liderazgos que pueden levar adelante ese programa".En este marco, adelantó que el próximo 25 de mayo se realizará un acto a partir de "la demanda muy fuerte de las bases y una demanda de la organizaciones políticas, sociales, sindicales"."Es una fecha por raigambre histórico en la historia más contemporánea, la asunción de Néstor Kirchner que recuperó el sentir soberano macerado por la crisis del neoliberalismo, y remite a los 50 años de la asunción de (Héctor) Cámpora y fin de la proscripción del peronismo en aquella etapa y, por supuesto, al 25 de Mayo glorioso de 1810", subrayó Larroque.En ese sentido, planteó que entre los votantes peronistas se percibe "un clamor y un sentir de las bases de poder expresarse por este contenido histórico, también por el presente, signado por estas situaciones oprobiosas sobre nuestra democracia y república, y por el futuro, asociado al esperanza que genera el peronismo general pero en particular la figura de Cristina".