Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 11 de mayo

Viernes 12 de mayo

Sábado 13 de mayo

"LA BESTIA HUMANA"

Domingo 14 de mayo

DANZA DEL FUEGO

Lunes 15 de mayo

Martes 16 de mayo

Miércoles 17 de mayo

LOS MEDIOS PÚBLICOS EN LA 47ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify Hoy, en exclusiva, desde la vida cotidiana, nuestro corresponsal, Adrián Stoppelman, continúa su ímproba tarea legislativa en pos de una sana convivencia. Escuchelo, antes de que haga trampa una vez hecha la ley.Disponible en Télam Digita l y Spotify El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes y otras curiosidades históricas.Canal: https://www.twitch.tv/tec_arConducción: Marina Calzado Linage. Un recorrido por la carrera de Bogdan Bacanu, Solista internacional de marimba. (Ucrania)Perspectivas sobre lo imprevisto. Conducción: Guillo Espel. Invitados: Martín Pavlovsky Pianista, compositor, actor; Alina Marinelli, Performer, investigadora escénica y docente e Iván Haidar, Performer, coreógrafo y director.Tres brillantes artistas vinculados al escenario, al instante, al arrojo, en un (des)programa sin privaciones. Los tres en plena actividad por estos días en escenarios como el CETC o en las plataformas más visitadas.Llega al programa la actriz Carolina Papaleo, con el desafío de descubrir el objeto oculto en la jarra de la invisibilidad y se divierte con el original Cine 3D Mente, representando nombres de películas al azar mientras el resto adivina.Con la conducción de Coco Sily y Carla Conte y la participación especial de Diego Golombek.Participación especial de Pablo Picotto con su personaje de Osmar Amarilla, la locución de Mariana Arias, la música de las artistas del Miau Trío y los científicos de cabecera con sus ingeniosos experimentos.La serie ganadora del proyecto Renacer Audiovisual, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y Contenidos Públicos S.E. relata de forma ficcional uno de los primeros reclamos sobre la soberanía Argentina de las Islas Malvinas en 1966.El 26 de septiembre un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas con más de 30 pasajeros es secuestrado por un grupo de jóvenes para llevar a cabo un plan que quedará para siempre en los libros de historia. Inspirada en hechos reales que cuenta la historia del “Operativo Cóndor”.Elenco: Maria Abadi, Nicolás Mateo, Julián Tello, Julián Larquier, Fernando Contigiani, Diego Gentile, Gustavo Pardi, Heinz K. Krattiger, Edward Green, Raymond E. Lee, Valentina Cottet, Lucas Stoessel, Bruno Alcón.Director: Luis Barone.Bernardo se siente abrumado, confundido, casi devastado, con problemas de pareja y dificultades para concebir un hijo. Su mujer, Diana, tampoco puede ‒ni le importa‒ bucear en sus conflictos. Bernardo no encuentra descanso. Su cabeza está a punto de estallar cuando decide tomarse unas pequeñas vacaciones junto con Diana en su casa de Tigre. No irán solos: Nancy, una isleña y encargada de la limpieza de la casa, formará parte de una noche clave para Bernardo. Allí, su vida tomará un giro.. Directora: Mausi MartínezBlanca ha tomado dos decisiones: casarse con Salvador para abandonar la pobreza de Barracas. La segunda, cambiar los viejos muebles de su casamiento para estar a tono con los tiempos que corren. En medio del trajín, llega un regalo anónimo: un flamante televisor con una tarjeta: “Para Blanca…Usted ya sabe quién”. Sus fantasías hollywoodenses son alimentadas por un admirador misterioso. Las peripecias de sus hijos, su íntima amiga y un marido que se desvanece ante su mirada completan el cuadro de esta desopilante comedia dramática.Más de tres años después de la aparición del primer caso de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria global y puso un cierre simbólico a la devastadora pandemia que provocó al menos 20 millones de muertos. ¿Cuáles fueron los momentos que marcaron a la humanidad desde su irrupción?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital y Youtube AUNAR CANAL 22.3 EN TDA - https://www.tda.gob.ar/Producción: Televisión Pública Pampeana.Guille, Ro, Alma y Quintín son una familia viajera de General Pico que nos lleva a recorrer el mundo y a compartir la aventura de vivir viajando en un motorhome. El intercambio cultural, la escuela a la distancia, el sinfín de descubrimientos, la filosofía de vivir sin estructuras y en movimiento, son algunos de los temas que cuentan y muestran con imágenes increíbles y en lugares únicos.Relatos: Gustavo Kuffner y Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Juan Ballesteros, Germán Berghmans, Alejandra Martínez y Gabriela Previtera.Nueva emisión del ciclo con la visita de la cantante Claudia Puyó quien repasa su historia musical junto a Lalo Mir.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Escuchalo por Spotify (1957) con las actuaciones de Ana Maria Lynch, Massimo Girotti, Eduardo Cuitiño y Alberto de Mendoza. Sobre la novela de Emile Zola.Conducción: Fernando Martín Peña y Roger Koza.Conducción: Pablo Llamazares, Pablo Kunik y la participación especial de Néstor Cirávolo. Homenaje a la gran pianista argentina, Lidya Negri y una entrevista a Esteban Benzecry.En Concepción del Uruguay. Dia 2. En vivo.Recorre los sucesos de la actualidad global con la conducción de Pablo Vigna y el análisis de un panel de especialistas.Esta nueva emisión detalla las derivaciones de la elección para determinar sobre quién redactará la nueva Constitución chilena, las elecciones presidenciales en Turquía y la condena a Donald Trump por abuso sexual.En La Plata. Clasificación.Relatos: Juan Carlos Artelino. Comentarios: Santiago Dezio. Notas en campo de juego: Guadalupe González y Patricia Baudín.Con Sandra Mihanovich. Invitados: Anabela Zoch y Claudia Puyó.Relatos: Gustavo Kuffner y Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Juan Ballesteros, Germán Berghmans, Alejandra Martínez y Gabriela Previtera.El programa del Instituto Nacional de la Música (INAMU) presenta a los jóvenes talentos artísticos del país con la conducción del cantante Marcelo San Juan.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Lunes a domingo. Ahora en Télam Digital y Youtube (1949) con Amelia Bence, Francisco de Paula, Florén Delbene, Alberto Closas.Conducción: Fernando Martín Peña y Roger Koza.Cuarta fecha. Desde el autódromo de Viedma (Río Negro).Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas y estadísticas en boxes a cargo de Mariano Escalada y Nicolás Neuss.Relatos: Agustina Vidal. Comentarios: Claudia Villapun. Notas con testimonios en campo de juego a cargo de Romina Sacher y Gabriela Previtera.En Concepción del Uruguay. Día 3. En vivo.Con Mavi Díaz y Emiliana Colo Merino. Invitada: Laura Ros. En vivo desde la Feria del libro. El Giow propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación. Asisten a los streamings personalidades invitadas, especialistas en saberes relacionados con la ciencia, el arte o la tecnología. Cada emisión se cierra poniendo en práctica lo aprendido. El programa es un material de consulta de libre acceso que tiene dos objetivos: democratizar los saberes culturales y científicos atravesados por lo digital, e incentivar a que la audiencia conecte con su propia búsqueda de lo creativo y a que entre en acción. Disponible en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC Relata: Eladio Arrregui. Comenta: Sergio Zarratea.Relata; Jorge Godoy. Comenta: Nico Alvarez.Relata: Javier Vicente. Comenta: Agustin DomperProducción: MUNDO U. "Pobladores" pretende ser una ventana para asomarnos a la realidad cotidiana de gente que vive en poblados o parajes desolados. Buscamos detener la mirada en lugares olvidados, alejados de las grandes urbes, donde la vida transcurre a otro ritmo, donde las prioridades y las problemáticas de todos los días contrastan con las de los habitantes de las ciudades.. ¿Notaste que los productos electrónicos duran mucho menos que antes? Esto se llama obsolescencia programada y se debe a que los fabricantes calculan y planifican el tiempo de vida de sus productos, con el objetivo de reducir deliberadamente su utilidad y con ello incitar a las personas a comprar más. Afortunadamente, cada vez hay más herramientas que buscan ponerle fin a la obsolescencia programada. Te lo cuenta Natalia Mazzei en un nuevo capítulo de Ecointensa.Ahora en Télam Digital y Youtube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video)Disponible en Télam Digital, Youtube Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital y Youtube Audio. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Escuchalo en Spotify Esta semana Zamba y Nina recorrerán la provincia de Neuquén con paradas en: Villa Pehuenia (lunes 15 de mayo), Copahue (martes 16), la Ruta de los Siete Lagos (miércoles 17), el Parque Nacional Lanín (jueves 18) y Villa El Chocón (viernes 19). Así visitarán distintas provincias de la Argentina, y brindarán información sobre la geografía, la flora, la fauna y las costumbres de cada lugar. Asimismo, artistas de distintas disciplinas son parte del viaje y proponen actividades relacionadas con la ciudad o localidad que visitan.Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Con la conducción de Mauricio Vila y Mar Mediavilla.La serie se emite por Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00 y por Pakapaka de lunes a viernes a las 14:00.En una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia. Miralo en vivo por el canal de Twitch Estreno. "Abro hilo" se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones. Disponible en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC y YouTube La tierra está viva gracias al agua y el éxito de nuestra historia humana está íntimamente relacionado con nuestra relación con esta simple molécula. Pero el crecimiento de nuestras civilizaciones ha creado una peligrosa dependencia de un recurso precioso que puede estar a punto de agotarse. Esta serie de tres partes explora cuán crítica es la escasez del agua para nuestra supervivencia y los desafíos que enfrentamos. Trailer Serie documental. 4 capítulos. Conducción: Abel AyalaEl ciclo visibiliza cuatro ejes de la agenda popular: tierra, techo, trabajo y desarrollo de la comunidad, que se desarrollan mediante el ejemplo de una experiencia comunitaria y sus protagonistas quienes proponen posibles soluciones a diversas problemáticas, como el fortalecimiento de las comunidades rurales, la falta de vivienda digna, el trabajo sin derechos o el consumo de sustancias adictivas.Los contenidos de esta serie fueron realizados por la Universidad de las Periferias.Serie documental. 8 capítulos. ¿Cómo se enseña a enseñar? ¿Cuáles son los caminos, las herramientas y las metodologías que se llevan adelante en los profesorados? ¿Cómo se enseña historia con los nuevos recursos tecnológicos a disposición? La serie, con contenidos a cargo de Javier Trímboli, explora el trabajo de profesores, profesoras, alumnas y alumnos en el universo educativo donde se preparan los futuros docentes de una disciplina tan vital e importante como la historia.A través de herramientas pedagógicas los estudiantes proponen una nueva manera de aprender y de enseñar mediante prácticas, técnicas, recursos y abordajes educativos para su futuro alumnado.Con la conducción de Javier Trímboli, Fabio Wasserman, Gabriel Di Meglio, Irene Cosoy, Carla Iantorno, Gabriela Mitidieri, Sergio Wischñevsky, Karin Gramático. Trailer Entrevista con el Mayor Alejandro Paz del Ejército Argentino y geólogo geoaustral Ignacio Borsani.Télam presenta la serie, un ciclo de notas y entrevistas a distintos protagonistas que viven en medio de las condiciones climáticas más adversas y cambiantes. Antártico de Argentina (Cocoantar), que desarrolla diferentes proyectos de investigación.Uno de ellos consiste en realizar pruebas con un Vehículo Terrestre No Tripulado (UGV) Antártico dotado de Inteligencia Artificial, que permite guiar una patrulla de búsqueda y rescate, mediante la «detección de grietas» y podrá ser de gran utilidad para una nueva expedición argentina al Polo Sur. Disponible en Télam Digital y redes.Serie documental. 4 capítulos. Con la conducción de Diego Golombek, Paula Carruega y Julián LuceroEn una casa muy particular, ciencia y humor conviven para que aprendamos todo acerca de la tabla periódica. ¿Cómo se descubrieron los distintos elementos a lo largo del tiempo? ¿Para qué sirven? ¿En qué lugares de la vida cotidiana están presentes? ¿Cómo se ordenan? Trailer Estreno. Un recorrido por el fascinante mundo del Museo Nacional de Bellas Artes, uno de los museos más importantes de Latinoamérica, que exhibe, preserva y custodia un patrimonio de más de 13.000 obras de arte internacional y nacional. Este capítulo recorre su historia desde su fundación –a fines del s. XIX–, su colección permanente, sus muestras temporarias y su vínculo constante con el público. Es una coproducción con el Ministerio de Cultura de la Nación. Trailer . El equipo de "Ciencia del Fin del Mundo" propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso.Disponible en el canal 22.5 de T elevisión Digital Abierta (TDA) y en el sitio web de TEC y YouTube Con Cholo Gomez Castañon. Invitados: Riendas Libres, el grupo de Peteco Carabajal.Presentan “Mojones”, su espectáculo conjunto desde el auditorio de Radio Nacional. Entrada libre. Capacidad limitada.. Serie documental. 6 capítulos. Conducción: Henry Louis Gates Jr.Producción que narra la historia de África, desde el nacimiento de la humanidad hasta los albores del siglo XX. Un viaje personal, impresionante, a través de doscientos mil años: los orígenes del continente, su arte, su escritura y su actualidad. Trailer . Serie documental. 6 capítulos. Conducción: Sergio Pángaro.Un loco deseo de belleza. La traición de Manuel Puig es una serie de seis capítulos de veintiséis minutos que trasciende la mera biografía. Es un conjunto de instantáneas que buscan rescatar vida y la obra de Manuel Puig, el escritor que conectó la cultura de masas con la vanguardia de su tiempo, cuya narrativa se nutría de los cimbronazos de la política de su época como de las revoluciones en las alcobas.Entre las/los entrevistados/as están Viviana Bernardo, Tununa Mercado, Tamara Tenenbaum, Rubén Szuchmacher, Renata Schussheim, Mimí Pons, Maruja Bustamante, Martín Villagarcía, Marta González, Julia Romero, Juan Pablo Canala, Juan José Jusid, José Miguel Onaindia, Jorge Lafauci, Humberto Tortonese, Graciela Goldchluk, Fernando Spiner, Fernando Noy, Facundo Soto, Delfina Cabrera, Daniel Divinsky, Claudio Zeiger, Carmen Baliero y Carlos Ulanovsky. Trailer Serie documental. 8 capítulos.El escritor y filósofo Mariano Dorr deja en claro que existe un pensamiento argentino y latinoamericano. Hay una filosofía propia, heredera de Occidente pero también de la propia historia, de sus luchas, sus pueblos indígenas, sus tradiciones.Mariátegui, Kusch, Sarmiento, Alberdi, Sampay, Freire, Perlongher, Marti, Sor Juana Inés de la Cruz, Horacio González: vidas e ideas que son reconstruidas a través de acciones performáticas y diálogos con algunas de las figuras intelectuales más importantes de la Argentina. Con contenidos del propio Dorr y Matías Farías, profesor adjunto de la Cátedra de Pensamiento Argentino de Filosofía y Letras (UBA). Trailer ¿Drake colaboró con The Weeknd en un tema que habla sobre Selena Gomez? ¿Después de 15 años los hermanos Gallagher arreglaron sus diferencias y volvieron a tocar como Oasis?. La respuesta es sí y no. Es la inteligencia artificial quien ha logrado lo que hasta ahora parecía impensado en el mundo de la música. En el medio, una batalla: quienes sueñan canciones imposibles, contra quienes le temen –cada vez con más fuerza– a lo que nosotros mismos hemos creado.Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Ahora en Télam Digital, Youtube y redes.Podcast. Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Reciclaje, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los residuos. Sintonía Verde se suma a la conmemoración junto a Facundo Fraguas, ingeniero químico y miembro de Blind.AR, un proyecto científico que utiliza pilas usadas para la fabricación de blindajes para la industria nuclear.Disponible en Télam Digital Stand Interactivo. La agencia presenta un noticiero exprés en el que los chicos y las chicas juegan a ser presentadores de noticias, leen o interpretan un cable sobre distintos temas y luego pueden buscar su video para compartirlo en sus redes sociales. Hasta el domingo 14 de mayo Chantal Abad y el equipo de Cocineras y Cocineros Argentinos dialogará con el público.La industria de la animación en Argentina ¿Cuáles son las dificultades y los desafíos que tienen las y los creativos de nuestro país? ¿Cómo se produce animación en la Argentina y en dónde se puede ver? ¿Por qué es importante el desarrollo de una industria de la animación nacional?Oradores:, docente y director de la serie Vigía Planetario;realizadora audiovisual y directora de videos animados de BZRP; y, gestora cultural, productora de contenidos y directora de Pakapaka.Modera:Miralo en vivo por Télam Digital y Youtube Presentación del libro "Al taco, historia del rock argentino hecho por mujeres" que recorre y reconstruye desde una perspectiva de género cómo las mujeres lograron hacer música en distintas épocas desafiando las reglas patriarcales, la censura y todos los obstáculos que la propia industria les puso.Oradoras:, docente y diplomada en Género y Movimientos Feministas (UBA);, licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA), periodista y documentalista; Subgerenta de Contenidos Digitales de Télam. Straductora pública y literaria de Inglés por la Universidad del Salvador y la City University (Londres), investigadora periodística en temáticas de música y género.Modera:Miralo en vivo por Télam Digital y Youtube Oportunidades y desafíos en la nueva coyuntura geopolítica. La competencia entre superpotencias y sus implicancias para el desarrollo argentino.La política de “Una sola china”, las prioridades de la República Popular, el factor Taiwán y las perspectivas de una escalada en la región del Pacífico. La carrera por la innovación tecnológica: Huawei y el 5G.Oradores: historiador y autor del libro “Argentina, China y el mundo”,, y el periodistaModera:, Subgerente de Polìtica de la Agencia Télam. Miralo en vivo por Télam Digital y Youtube Preestreno del documental con un panel de especialistas en inteligencia artificial y con la presencia de la gerenta general de Contenidos Públicos S. E.,, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,También, ese mismo día, en el stand de Banco Nación, se proyectará "Contá conmigo", una serie de microprogramas sobre educación financiera con la conducción de Marina Bacin, que fueron coproducidos entre el mismo Banco y Canal Encuentro.Este 13 de mayo a las 14.00 se emitirá un programa especial de "Cómo llegamos a la democracia", con la participación deModeraAdemás, hasta el 15 de mayo, saldrán desde la Feria "Gente de a pie", con Mario Wainfeld, "Encuentro Nacional" con Luisa Valmaggia; "Todo con afecto", con Alejandro Apo; "Mundo Disperso", con Pedro Saborido; "La clave", con Fena della Maggiora; "Soy Nacional", con Sandra Mihanovich; el programa de la Biblioteca Nacional en la Radio Pública; "Mujeres de acá", con Marcela Ojeda; y "Vidas prestadas", con Hinde Pomeraniec.