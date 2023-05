Aliendro: "A veces vuelvo a canchas donde jugué para revivir lo que me pasó"

Rodrigo Aliendro es una de las fijas de Demichelis.

Rodrigo Aliendro es una de las fijas de Demichelis.

Surgido desde la austeridad del fútbol de ascenso, el mediocampista Rodrigo Aliendro disfruta actualmente su buen presente en River Plate, rutilante puntero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), sin dejar de reconocer sus orígenes para valorar el camino: “A veces me gusta ir a ver fútbol a la cancha de los clubes donde jugué para revivir todo lo que me pasó”, asegura.transita hoy su mejor momento como futbolista a los 32 años, siendo una de las figuras del equipo de Martín Demichelis ocho meses después de su incorporación al equipo procedente de Colón de Santa Fe.Siempre me acuerda de los clubes, las canchas y trato de valorar cada momento”, cuenta el jugador oriundo de la ciudad bonaerense Merlo.“Estar hoy acá en River, vestir esta camiseta, es un sueño para mí. Llevo ocho o nueve meses y trato de todos los días disfrutar y exprimir todo para dar lo mejor”, contó en diálogo con Télam en el predio River Camp.Ante la consulta sobre que lo sorprende de River consideró: “Todos los días la verdad me sorprende el club, vayas donde vayas, ya la gente te conoce. En los otros clubes me ha pasado pero quizás era en ciudades más chicas.”.Aliendro contó el cambio que supone ponerse una camiseta con la obligación de ganar todos los partidos, lo que aumenta la presión: "La verdad que sí, es totalmente diferente acá: ganás el domingo, se disfruta el lunes y luego ya hay que pensar en el próximo domingo”.“También me tengo que acostumbrar a eso, -advirtió-. Está bueno porque no permite que te relajes ni nada de eso. Hay que trabajar todos los días por la competencia y para dar lo mejor en cada entrenamiento".En este sentido, de la competencia y los objetivos, Aliendro confió: “Trataremos de hacerlo hasta el final”.pero la verdad que lo disfruté mucho por todo lo que significó”.Aliendro, desde que llegó a River en tiempo de Marcelo Gallardo, jugó en varias posiciones de la zona media: “Trato de ayudar al equipo donde me toque, siempre con la intención de dar lo mejor", expresó.“Jugué en varias posiciones, como de doble cinco, de interno... También jugué por afuera, ahora me está tocando jugar de volante central. Trato de rendir donde sea”, recalcó en charla con Télam.Aliendro explicó también lo que significa jugar con jugadores que antes veía y admiraba por TV: “Enzo Pérez, Milton (Casco) son grandes jugadores. (Matías) Palavecino me sorprendió mucho, la verdad que lo veo día a día y tiene muchas condiciones".Finalmente,: “Les quiero decir gracias por acompañarnos, domingo a domingo, por apoyarnos. Nosotros vamos a dar todo para darle la alegría que se merecen”.Aliendro es uno de los jugadores con más minutos y presencias en lo que va del proyecto de Demichelis con 17 partidos (14 de titular) sobre 20, sumando 1.147 minutos y un tanto. Llegó desde Colón a mitad del año pasado para jugar los octavos de final de la Libertadores y debutó ante Vélez para jugar desde entonces 31 encuentros.