Sileoni: "Dolarizar la economía y abolir la obligatoriedad educativa es inconstitucional"

El director de Escuelas bonaerense, Alberto Sileoni, cuestionó la dolarización de la economía y los ataques a la educación pública / Foto: Archivo.

Sileoni convocó a pensar el daño que el fin de la educación pública provocaría en la sociedad / Foto: Archivo.

Estar alertas

Inversión extra para calefaccionar las escuelas El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, anunció una inversión extra de 3.000 millones de pesos para mejorar las instalaciones de gas y calefacción en los colegios del distrito y aseguró que el gobierno de Axel Kicillof busca "que todas las escuelas tengan dignidad".



"Vamos a renovar el fondo para gas con una inversión de 3.000 millones de pesos para todos los distritos. Es posible pensar que el de gas no sea un problema que se meta en avatares electorales", aseguró el funcionario durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede central de la cartera, en La Plata.



Sileoni puso de relieve "la complejidad natural de una provincia que tiene el sistema educativo más grande de América junto con el de San Pablo".



Es que el territorio bonaerense cuenta con más de 5 millones de alumnos y alumnas: 678.814 de nivel inicial; 1.766.897 en primaria, 1.709.160 en secundaria, 276.610 en superior y 717.346 en otras modalidades.



Hay en toda la provincia 430.000 docentes y 80 mil auxiliares que se desempeñan en 21 mil escuelas distribuidas en los 135 municipios: jardines, primarias, secundarias, espacios de educación superior e instituciones de otro tipo.



"No está allí solo el Ejecutivo provincial, sino junto a los municipios, los consejos escolares y los gremios. El fondo educativo entre 2022 y2023 creció 50 por ciento. Este año hay una complejidad extra por el clima electoral, pero nosotros queremos dejar eso de lado", señaló.



Rememoró que, al asumir la actual gestión, "se encontraron 10.600 edificios escolares en los que funcionan 16 mil instituciones" y analizó que ello "conspira contra el mantenimiento de los edificios".



"En 2020 había 1.967 edificios con problemas medianos o profundos de gas, o directamente con ese servicio cortado. El 18,5% de los edificios tenía problemas de gas. Redujimos eso a 130 edificios, que es el 1,2% del total y aspiramos a llevar eso al mínimo porque un solo chico con frio es un problema", precisó el funcionario.



Agregó que "se ha trabajado en las instalaciones de gas, reparaciones o cambios de artefactos de calefacción" y señaló también que se "instalaron 1.000 aparatos de frio-calor".



"De los 4.000 millones de pesos asignados a los consejos escolares de los municipios, 1.000 millones estaban destinados a acciones relacionadas con el gas", completó.



Sileoni destacó que la inversión realizada desde 2020 es de 8.400 millones de pesos y apuntó que "a valores constantes, más lo anunciado hoy, el total es de 12.642.221.124 pesos".



Reiteró que la administración bonaerense estará satisfecha "cuando ni una sola escuela tenga un solo día suspendido por frío", pero resaltó que se está haciendo "una inversión muy significativa, dado que la decisión del gobernador es que todas las escuelas tengan dignidad".



Luego, el ministro contó que el gobierno provincial llegará a inaugurar 200 escuelas nuevas y dijo que ya refundó un total de 400.



"Todavía tenemos deudas porque la provincia tuvo años de desinversión, pero estamos trabajando mucho para revertir esta situación", concluyó.



El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, consideró este jueves quey pidió a los dirigentes políticos que realizan ese tipo de propuestas que "piensen en la sociedad".Durante una conferencia de prensa que brindó el la sede de la cartera educativa, en La Plata, el funcionario dijo que "no le genera sorpresa" la propuesta del precandidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, para que la educación deje de ser obligatoria en la Argentina "porque proviene de quien proviene"."No somos de adjetivar hiriendo al que habla,, sostuvo el ministro y reflexionó que "quien lo dice debe pensar en la sociedad".Sostuvo que en el país existe la Ley de Educación Obligatoria desde 1884 y añadió que "provenimos de esa tradición de que todos vayan a la escuela. De hecho, en el Himno nacional cantamos sobre la noble igualdad" y se preguntó: "¿A qué sectores perjudicaría abolir la obligatoriedad educativa?".Sileoni planteó también que "se cargan una tradición y están haciendo planteos anticonstitucionales" y reiteró: "Dolarizar y abolir la obligatoriedad educativa es anticonstitucional. No sorprende, peroa las personas porque suelen ser formulaciones sin sujeto".En ese sentido, Sileoni graficó que "ante la falta del Estado, la gente dejaría de tener derechos y desaparecerían la salud pública, la escuela y la universidad pública, o las netbooks gratuitas" y remarcó la necesidad de "transmitirle a la sociedad la gravedad de esas cuestiones".Dos semanas atrás Milei apuntó contra la obligatoriedad educativa al proponer la implementación de “un sistema de vouchers” que le permitiría a los padres de los alumnos, a partir del dinero que el Estado tomaría de los impuestos y que distribuiría luego entre las familias,“Si vos querés estudiar, vas a tener la posibilidad de estudiar. La diferencia es que vas a dejar de ser rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado”, sostuvo el economista liberal y resaltó que "el sistema de la obligación no funciona".