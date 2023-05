Trump: Putin es un "tipo inteligente" que "cometió un grave error" al invadir Ucrania

Trump insistió en que podría detener la guerra negociando directamente con Putin y Volodimir Zelenski / Foto: AFP

"Me reuniré con Putin. Me reuniré con Zelenski. Ambos tienen debilidades y fortalezas. Y en 24 horas esa guerra quedará zanjada. Se terminará". Donald Trump

El expresidente estadounidense Donald Trump declinó decir si quería que Ucrania o Rusia ganaran la guerra, manifestó que el líder ruso Vladimir Putin es unque "cometió un grave error" al invadir el país vecino y reiteró que si aún estuviera en la Casa Blanca hubiera resuelto el conflicto en 24 horas."No pienso en términos de ganar o perder. Pienso en términos de que se solucione", dijo el republicano en una entrevista a la cadena CNN., añadió, en oposición a la política de su partido de respaldar a Kiev."Lo terminaría en 24 horas. Necesitas el poder de la presidencia para hacerlo", dijo Trump y reiteró que el conflicto ni siquiera hubiera empezado en caso de que hubiera logrado la reelección en los comicios de 2020 que perdió con Joe Biden.Más temprano, Trump insistió en que podría detener la guerra que comenzó en febrero del año pasado negociando directamente con Putin y con el ucraniano Volodimir Zelenski."Me reuniré con Putin. Me reuniré con Zelenski. Ambos tienen debilidades y fortalezas. Y en 24 horas esa guerra quedará zanjada. Se terminará", apuntó.Trump declinó pronunciarse sobre si el líder del Kremlin es responsable de crímenes de guerra, tal como lo acusan varios líderes de potencias occidentales y en el marco de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por tropas enviadas por Moscú."Si decís que es un criminal de guerra va a ser mucho más difícil lograr un acuerdo para que esto pare", argumentó, según declaraciones citadas por la propia CNN."Por supuesto que es inteligente. Quieren que digas que es una persona estúpida. No es una persona estúpida, es muy astuto. Putin cometió un grave error en mi opinión", manifestó el expresidente, que ya anunció su intención de postularse para 2024 pese a las múltiples acusaciones en su contra.Cuando se le pidió que elaborara más la idea, Trump dijo: "Su error fue entrar. Nunca lo habría hecho si yo fuera presidente", refiriéndose a la invasión a Ucrania.Por otra parte, el expresidente negó nuevamente reconocer su derrota en las elecciones de 2020 y reiteró sus denuncias sobre un presunto fraude, del que nunca surgieron pruebas., indicó el magnate, de 76 años.Trump repitió además su versión de lo sucedido durante el asalto de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero de 2021 y comentó que "uno de los grandes problemas" fue la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la que tildó de "loca Nancy".Además, puntualizó que el que fuera su vicepresidente, Mike Pence, "hizo algo mal" cuando encabezó la sesión en la que se oficializó la victoria de Biden.En ese sentido, apuntó que quien fue su vice, a pesar de que Pence no tenía autoridad para rechazar los resultados declarados.El expresidente ha desvelado además que concedería un indulto a "muchos" de los condenados por el asalto al Congreso.Por último, aseguró que aceptaría los resultados de las presidenciales de 2024 en caso de que "sean unas elecciones honestas"."Si son unas elecciones honestas, estaré honrado (de reconocer la derrota)", manifestó el dirigente que intentará volver a ser el candidato del Partido Republicano.