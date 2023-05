Los agentes de tránsito denuncian que "Larreta no escucha a los trabajadores"

Foto: Carlos Brigo.

Las demandas de los agentes

El delegado del Cuerpo de Agentes de Tránsito de la ciudad de Buenos Aires, Lucas Lobo, sostuvo que el Gobierno de la Ciudad "no escucha a los trabajadores" en el marco del cese de actividades de tres horas por turno que se realizará este jueves en protesta por las condiciones laborales bajo las cuales deben desempeñar sus tareas.Además, el dirigente gremial advirtió que si no se produce en los próximos días una respuesta a sus demandas por parte de las autoridades del distrito porteño se convocará un paro de actividades con movilización para el 17 de mayo., afirmó Lobo en declaraciones a Télam Radio.Este jueves, los Agentes de Tránsito porteños realizan el cese de actividades de tres horas por turno en reclamo de condiciones laborales y solicitando una reunión con las autoridades del Ministerio porteño de Justicia y Seguridad de la Ciudad."Hace tiempo venimos solicitando llevar adelante un diálogo, lo que nos lleva a esta jornada de cese de actividades.", remarcó el delegado.En ese sentido, sostuvo que son "cientos de compañeros" que realizan actividades en eventos masivos y en manifestaciones y que están "expuestos a agresiones de conductores, peatones, condiciones climáticas dado que trabajamos en calle"."Estamos sobreviviendo con un sueldo por debajo de la canasta básica. Padecemos muchas cosas, se nos ve mucho en la ciudad de Buenos Aires, pero se sabe muy poco lamentablemente de las condiciones en las que trabajamos", señaló Lobo.Y puntualizó que los trabajadores tienen que "sobrevivir con 130.000 pesos siendo que somos padres, madres, familia, tenemos que pagar alquileres y no llegamos a finde mes"."Somos las personas que estamos solicitando que los vehículos estén en condiciones en la calle, que se cuente con determinada documentación y en los vehículos en los que nos desplazamos no tenemos esa misma medida de seguridad. Estamos expuestos ante muchos riesgos”, completó.Entre las demandas planteadas por los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, se destacan unaTambién reconocimiento de tareas riesgosas, misma cantidad de días de licencia por estudio para todos y todas, reconocimiento de la antigüedad en los días de vacaciones.Además, que termine el maltrato, hostigamiento, malas contestaciones y abusos de superiores y del personal de Recursos Humanos, reconocimiento del día menstrual a personas menstruantes, condiciones de seguridad reales.Como también solicitan uniformes con medidas de seguridad según normativa legal, mejora de la flota vehicular, con VTV al día y en mano para seguridad de sus conductores.