"Suspender las elecciones fue como burlarse de los argentinos"

Héctor Recalde, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados, consideró que con el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán que debían realizarse el próximo domingo se buscóen esas provincias, y calificó como "" las declaraciones formuladas por el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, sobre evitar "una emisión monetaria desmedida" al exponer en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amchan).. Se quiso evitar que en esas dos provincias se dieran triunfos del peronismo", remarcó hoy Recalde en declaraciones a Radio Provincia.Este jueves, en medio de las repercusiones del fallo de la Corte se suspendió la reunión que debía celebrarse en el Consejo de la Magistratura, debido a que los representantes del oficialismo en el organismo que designa y sanciona a los jueces -y que preside Rosatti-que estaba prevista en repudió a la decisión tomada por el máximo tribunal."Durante la reunión de coordinación que llevó adelante en el Consejo de la Magistratura con la presidencia de Horacio Rosatti, los consejeros del FdT (Frente de Todos) rque afectaron a las provincias argentinas de San Juan y Tucumán, razón por la cual nos retiramos de dicha reunión", informaron en un comunicado de prensa los representantes del oficialismo.El texto lleva la firma de Recalde, la senadora Marin Pilatti Vergara, Rodolfo Tailhade, la diputada de extracción sindical Vanesa Siley, Mariano Recalde y el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.. Por esa razón nos retiramos de la reunión del Consejo de la Magistratura pero no abandonamos el organismo. Repudiamos la actitud del titular del cuerpo, pero seguimos trabajando en las comisiones”, aclaró el exlegislador.En otro orden, el abogado laboralista valoró la decisión del presidente Alberto Fernández de sumar este caso al pedido de juicio político que se sigue en la Cámara de Diputados contra los miembros del máximo tribunal, Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.Para el consejero,y recordó que el próximo 25 de Mayo se realizará un acto organizado por organizaciones sociales y políticas para denunciar "la proscripción" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."Las cosas se relacionan. Hay una proscripción política y un ataque en todos los flancos con dirigentes de la oposición que ni siquiera repudiaron el intento de magnicidio", apuntó.En relación al juicio político que se sigue a la Corte en la Cámara baja, Recalde indicó que en ese proceso de remoción se están destapando muchas ollas que tienen un menú muy variado”."Las declaraciones del administrador de la Corte Héctor Marchi hizo (el martes pasado) en el Congreso revelaron los manejos discrecionales que se hacen en el máximo tribunal. También conocimos que hubo fallos y otras cuestiones a las cuales no me puedo referir porque en un futuro podrían tener que ser analizadas en el Consejo de la Magistratura", puntualizó.