Israel mató en la Franja de Gaza a otro comandante palestino

Pese a intentos de tregua mediados por Egipto, el Ejército israelí lanzó nuevos ataques en Gaza. / Foto: AFP

Pese a intentos de tregua mediados por Egipto, el Ejército israelí lanzó nuevos ataques en Gaza y admitió que un comandante a cargo de la fuerza de lanzamiento de cohetes del grupo, Ali Ghali, murió en un bombardeo a su departamento

La Yihad Islámica sostuvo que Ghali era un comandante a cargo de su escuadrón de cohetes y miembro del organismo de toma de decisiones de su grupo armado

Ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza mataron a un cuarto comandante de Yihad Islámica en el tercer día de una ofensiva contra ese grupo islamista palestino que ya ha dejado 25 muertos, incluyendo varios niños, informaron autoridades.Las hostilidades son las más graves entre Israel y milicianos palestinos de Gaza en meses, y coinciden con creciente tensión y violencia en los otros territorios palestinos de Cisjordania, que están bajo ocupación militar de Israel desde hace cinco décadas.Pese a intentos de tregua mediados por Egipto, el Ejército israelí lanzó nuevos ataques en Gaza y admitió que un comandante a cargo de la fuerza de lanzamiento de cohetes del grupo, Ali Ghali, murió en un bombardeo a su departamento., el martes de madrugada. Quince murieron el primer día, incluyendo tres comandante de Yihad Islámica y diez civiles.Israel confirmó que lanzó la operación en respuesta a repetidos lanzamientos de cohetes hacia Israel por parte de Yihad Islámica.El vocero militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo a la radio del Ejército que otros dos milicianos también murieron en el ataque que mató a Ghali, aunque ningún grupo los reivindicó como miembros, pero que el resto del edificio permaneció intacto."El departamento fue atacado de una manera muy precisa", dijo Hagari. "Espero que esto conduzca a una reducción, un golpe y una interrupción de las capacidades de los cohetes de la Yihad Islámica"., en el sur de la Franja de Gaza, y causó daños a tres edificios circundantes.El complejo, conocido como Hamad City, consta de varios edificios altos y miles de viviendas. El bombardeo generó pánico entre los residentes, y las calles aledañas quedaron llenas de escombros y vidrios rotos.La Yihad Islámica sostuvo que Ghali era un comandante a cargo de su escuadrón de cohetes y miembro del organismo de toma de decisiones de su grupo armado.combatientes, informó la agencia de noticias AFP.Luego de intensas hostilidades y de que Yihad Islámica lanzara decenas de cohetes a Israel tras los bombardeos, un canal de televisión estatal egipcio anunció que ese país, un mediador frecuente entre las partes, había logrado un alto el fuego.Pero la continuación de violencia no dejaba en claro si es que no había realmente una tregua o si iba a empezar más tarde.Israel manifestó que desde que comenzaron los disparos de cohetes, 507 fueron lanzados hacia Israel, de los que 154 fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea.Los esfuerzos para mediar en un alto el fuego aún estaban en marcha este jueves, cuando un destacado miembro de la oficina política de Yihad Islámica, Mohamad al-Hindi, llegó a El Cairo para discutir los detalles, informó el propio grupo.Israel no hizo comentarios.El Ejército israelí dice que en sus bombardeos contra unos 150 objetivos de Gaza, se concentró en objetivos de Yihad Islámica con lo que dice son ataques de precisión.PeroHagari, el vocero militar israelí, dijo a la radio del Ejército que una cuarta parte de los cohetes lanzados cayeron en Gaza y mataron al menos a cuatro civiles, incluida una niña de 10 años y a dos de 16 años y a un hombre de 51.En un discurso televisado en horario de máxima audiencia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó anoche que Israel había asestado un duro golpe a Yihad Islámica, pero advirtió que "este round no ha terminado"."Les decimos a los terroristas y a quienes los envían: los vemos en todas partes. No pueden esconderse, y nosotros elegimos el lugar y el momento para atacarlos", dijo, y agregó que Israel también decidirá cuándo se restablece la calma., el movimiento islamista que gobierna la región.Hamas, que es mucho más poderoso que Yihad Islámica y resistió cuatro grandes ofensivas israelíes en Gaza desde 2007, por ahora expresó solo solidaridad con el otro movimiento islamista palestino.Pero había temores de que pudiera sumarse a la lucha si la violencia continúa.