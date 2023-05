Más de 600 mil trabajadores no pagarán ganancias por sus adicionales.

Conceptos que quedan eximidos

Desde #CGT celebramos la decisión del ministro y compañero @SergioMassa, de aclarar definitivamente que los adicionales salariales establecidos en los CCT que se vinculen a un aumento medible de la productividad no formarán parte de la base para el cálculo de Ganancias. pic.twitter.com/Veidx5Shtr — Héctor Daer (@hectordaer) May 11, 2023

El Ministerio de Economía ratificó la eximición del impuesto a las Ganancias a los adicionales salariales deque cobran estos conceptos, como bonos por productividad, horas extras y antigüedad, a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).Un dictamen de la subsecretaría de Ingresos Públicos estableció criterios generalesEntre los conceptos que ya no pagarán Ganancias se encuentran bonos por productividad, por fallo de caja y conceptos de similar naturaleza; adicional por zona; asignación jerárquica por mayor responsabilidad, por especialización, guardia pasiva; movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, y horas extras, adicionales por turno rotativo y similares; antigüedad, bonificación por eficiencia, gratificación y plus remunerativo.“Desde CGT celebramos la decisión del ministro (de Economía) Sergio Massa, de aclarar definitivamente que los adicionales salariales establecidos en los CCT (convenios colectivos de trabajo) que se vinculen a un aumento medible de la productividad no formarán parte de la base para el cálculo de Ganancias”, destacó este jueves el secretario general de la central sindical, Héctor Daer, en la red social Twitter.Además,Por su parte, Economía puntualizó que, del total de 602.897 empleados beneficiados, 270.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 75.000 a la Capital Federal, 48.800 a la provincia de Córdoba, 46.400 a la de Santa Fe, 21.600 a Mendoza, 15.300 a Entre Ríos, 14.300 a Tucumán, 12.707 a Neuquén, 11.800 a Chubut, 10.600 a Río Negro, 8.200 a Misiones, 7.400 a La Pampa y también a Salta, 7.200 a San Juan y también a Corrientes, 6.300 a San Luis, 5.500 a Jujuy, 5.000 a Formosa, 4.890 a Chaco, 4.400 a Catamarca y también a Santiago del Estero, 3.800 a Santa Cruz, y 3.600 a La Rioja.