Qué y cómo se gasta en Defensa

Foto: Prensa Defensa

Constituye un lugar común y una evidencia pública, el tratamiento que la prensa hegemónica brinda a las noticias generadas por el gobierno nacional. Ese (mal) tratamiento concurre, por cierto, a las noticias del área de Defensa. Al ocultamiento de hechos (positivos) se suma la posible. En ese coro estable ocupan un lugar significativo medios especializados en Defensa que tienen una audiencia mucho menor que la de los grandes medios, pero que inciden – por su especialidad – en el público castrense.Pese a las acciones significativas generadas por el gobierno en el área que implican el reajuste de los salarios castrenses y la generación de iniciativas de producción militar, se pone en circulación otra vez un tema recurrente: la supuesta baja del presupuesto de Defensa.Se ha puesto en circulación la difusión de la información sobre la materia presupuestaria argentina brindada por el. Esta institución privada con sede en la capital de Suecia, Estocolmo, se dedica a la investigación y análisis sobre conflictos armados, armamento, desarme y seguridad internacional. Entre sus trabajos se cuentan los análisis de los presupuestos y gastos militares de los países. En ese marco, el SIPRI publicó hace pocos días indicadores sobre el tema en el “SIPRI Military Expenditure Database”. Los gastos militares son analizados desde 1949 partiendo de cifras en dólares norteamericanos a precios y tipos de cambio constante y como porcentaje del PBI. Toman como base el informe del SIPRI se está produciendo una ofensiva informática, publicitaria y periodística para tratar de minimizar los proyectos en desarrollo en materia de armamentos y la recuperación salarial del personal militar. Ocurre que, pese a su imagen de seriedad e independencia, “al mejor cazador se le escapa la liebre”. El SIPRI calificó a los datos brindados por la Argentina como “altamente inciertos” debido a la “falta de datos oficiales de inflación (IPC) para el período 2007-2017” a partir de una declaración del FMI sobre el tema.El SIPRI ha indicado que para el año 2022 el porcentaje de gastos militares en el presupuesto nacional sería del 0,41 %., ya que esta cifra omite un monto superior de lo que representa el presupuesto de personal de toda la jurisdicción. La información sobre el ejercicio 2022 correspondió al Presupuesto Preliminar enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el que no fue considerado por este cuerpo. El porcentaje del gasto en Defensa pasa a ser del 0,41 al 0,68 %. Ocurrió también que el cálculo del SIPRI deja fuera de la consideración del gasto al denominado Inciso 6 que representa gran parte del gasto del FONDEF (Fondo Nacional para la Defensa) y el denominado Inciso 7 que representa los grandes gastos del Gobierno Nacional en el área de Defensa debido al pago ordenado por la Justicia a los miles de juicios ganados por personal militar en relación a la mala liquidación de sus sueldos realizada durante años. Solo en el 2022 estos pagos del Inciso 7 (generalmente olvidados en las consideraciones económicas sobre los gastos militares) representaron un total de $ 65.084.513.316,96 en un presupuesto ejecutado de $ 656.927.499.580,22. Si se suman estos dos incisos se comprueba queLa, en este caso, inadecuada consideración del SIPRI sirve para enfrentar de manera aviesa los esfuerzos de recuperación de material realizado por elEntre éstos se contaron la, para citar algunos de ellos.La, no podrían haberse desarrollado con el modesto porcentaje de 0,41 % que erróneamente estimó el SIPRI. No se hubiera llegado a la ejercitación de prueba del tiro de los reformados TAM que supervisó el ministro Jorge Taiana en esta semana en la unidad de Caballería Blindada de Magdalena. Por el contrario, se ha gastado más y, sobre todo, mejor.