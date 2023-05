El "invierno demográfico" en Italia, nuevo punto de acercamiento entre el Papa y Meloni

Francisco y Meloni abrirán el segundo día de debates. Foto: Archivo AFP.

El papa Francisco participará el viernes de una nueva edición de los "Estados generales de la natalidad", el evento que busca estimular los nacimientos para dar vuelta el denominado "invierno demográfico" de Italia, y queFrancisco y Meloni abrirán el viernes el segundo día de debates del evento que inicia este jueves y por el que pasarán figuras de todo el arco político italiano, para dar su visión de lo que los organizadores definen como un contexto de "cunas vacías", con el récord histórico negativo de nacimientos de 2022 (392.598).El encuentro se hará en el Auditorio Conciliación y también intervendrán, entre otros, el líder del Movimiento Cinco Estrellas, el expremier Giuseppe Conte, y la secretaria general del Partido Democrático, Elly Schlein.El pontífice y la premier se han referido varias veces a la situación como un "invierno demográfico" que atraviesa Europa en general e Italia en particular dentro de un evento quepara 2033.s como migración, al reclamar a Europa "políticas comunes que no deje solos" a los cuatro países mediterráneos que son la puerta de entrada a las personas que llegan por vía marítima desde el norte de África y Medio Oriente.En noviembre pasado, el Papa pidió además a los partidos políticos italianos que no "hagan caer" al Gobierno que encabeza la premier y pidió estabilidad para un país que tuvo 67 Ejecutivos en los últimos 76 años.Francisco y Meloni encabezan además las delegaciones de los dos Estados que preparan el Jubileo de 2025, un evento convocado por el Vaticano por el que se espera que millones de personas de todo el mundo lleguen en peregrinaje a Roma.