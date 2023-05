Con más de cien actividades llega la nueva edición de Proyecto Ballena

Se presentó en la Cúpula del CCK la edición 2023 de Proyecto Ballena VER VIDEO

Con lecturas de manifiestos políticos y entusiasmo por la dimensión que adquirió el ciclo se presentó “Imaginación política”, la nueva edición del Proyecto Ballena que incluirá más de 100 actividades y la participación de figuras como, entre otros que confluirán del 14 al 28 de mayo en cinco sedes de la ciudad de Buenos Aires:Durante la presentación realizada en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, se hizo hincapié en la premisa de la actual edición:. La propuesta invita a reflexionar cómo se ensanchan y actualizan los valores fundantes del sistema democrático, qué tan posible es pensar un nuevo pacto basado en la justicia social y ecológica, y también si puede la democracia fundar "una comunidad de destino"."La gran pregunta es por qué no hablamos más de la imaginación política. Este es un festival que va a mirar fuertemente los activismos y la imaginación política en una clave de memoria pero también en la clave de la creatividad política del presente. Eso significa conectarnos con una ética, una mística de la política como herramienta de transformación social en un contexto de enorme inequidad y donde conmemoramos los 40 años de la restauración democrática en Argentina", destacó la directora del proyecto Ana Cacopardo en diálogo con Télam.Algunos de los intelectuales, activistas, artistas, organizaciones, dirigentes políticos y sociales que estarán presentes en el Festival son el líder indígena, ambientalista, filósofo y poeta Ailton Krenak, la ensayista también brasileña Manuela Dávila; el expresidente boliviano Álvaro García Linera; el escritor mexicano Ignacio "Paco" Taibo II y el periodista chileno -pero radicado en Argentina- Cristian Alarcón como invitados internacionales. Como representantes locales estarán Nora Cortiñas, Rita Segato, León Gieco, Gustavo Santaolalla, Eugenio Raúl Zaffaroni, Rosendo Fraga, Axel Kicillof, Juan Grabois, Marcelo Figueras, Horacio Verbitsky, Facundo Manes, Mario Santucho, Gabriela Cabezón Cámara, Flavia Costa, Marta Dillon, Natalia Gelós, María Claudia Albornoz y Karina Bidaseca, entre otros.También participarán organizaciones, colectivos e instituciones como el Fondo de Cultura Económica, la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, Cine Oculta, El gato y la caja, Pakapaka, Festival Internacional de Cine Político (FICIP), Escritores Villeres, Siglo XXI Editores, Eterna Cadencia, La Poderosa y Revista Anfibia.Bajo una luz tenue y a sala llena, el artista y sociólogo Roberto Jacoby dio comienzo a la inauguración de la cuarta edición del “Proyecto ballena” con la obra “Diarios del odio”, que recoge textos de diarios de Argentina que tienen en común la construcción del otro "como objeto del odio extremo"., ganador del Premio a la Trayectoria Artística del Fondo Nacional de las Artes 2013.En una pantalla de la sala se proyectaron imágenes del proyecto, donde el público pudo leer las palabras “loca”, “viuda negra” y “rata enferma”. “Tomamos estas palabras de los foros y las investigamos desde el 2010 al 2014 cuando ya estaba consolidado el discurso del odio. Es interesante pensar esta condensación con sus consecuencias -señaló-. Las palabras no son gratuitas. Hay cierta congruencia cuando pensamos en el intento de magnicidio a Cristina”.El artista conceptual también explicó que “estos discursos no son espontáneos” sino que están “construidos” y que, quienes los ejecutan, “buscan siempre colocarse en una posición alta”.“Creo que esto tiene que ver con el título de estas jornadas porque está dominado por una imaginación, no es como piensa mucha gente que se trata de trolls”, señaló Jacoby en sintonía con la propuesta de “Imaginación política” que lleva como consigna el ciclo este año.Luego tomó la palabra Martín Bonavetti, subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales, quien explicó que “era raro” definir al proyecto “como festival o como foro”. Sin embargo, señaló que “la mutación” entre ambas modalidades “permitió atravesar una edición en pandemia, generar una segunda edición en torno a la tierra y una tercera en torno a la libertad”.“Hoy llegamos con muchísimo orgullo a esta cuarta edición y con el desafío de seguir creciendo” , aseguró el funcionario y agradeció a las cuatro sedes del Proyecto Ballena: Casa Patria Grande, el Museo del Cabildo, el Centro Cultural Borges y la Casa Nacional del Bicentenario. “El CCK es una experiencia más para volver a transformar la realidad poniendo el debate en el centro de la escena, debate que no solo se vio perjudicado con el macrismo sino también por la pandemia”, acotó Bonavetti.En ese sentido, señaló que “la cultura no es un espectáculo, es fundamentalmente la posibilidad de hacernos preguntas en torno a un porvenir”.¿Por qué “imaginación política”? “Porque pretendemos abrir una gran conversación en torno a ella”, apuntó la directora del proyecto Ana Cacopardo. Y amplió: “Hay más concentración de la riqueza, hay más desigualdad, estamos atravesando el capitalismo de plataformas. Entonces, más que nunca, la emocionalidad de la política de la mano de la imaginación política significa poder conectarnos con la esperanza de un horizonte político con más derechos, más igualdad y más participación”.. En ese marco, dejó levitando la pregunta sobre qué lazos sociales se están rompiendo.Luego, la directora del ciclo presentó algunos focos del festival como “Democracia en la región”, “Pensar la reconfiguración de los partidos políticos tradicionales”, “La organización política”, “La soberanía alimentaria” y “Los activismos”. Y anticipó: “La mirada descolonial va a tener una mirada muy fuerte en el festival”.Además, destacó la actividad de la presentación del libro “La comunidad ilusioria” del expresidente boliviano Álvaro García Linera, quien estará en diálogo con el periodista Pedro Brieger el 13 de mayo en el Centro Cultural Kirchner. También la mesa de debate que se realizará el 18 de mayo en la Sala Argentina del ex Correo Central titulada “¿Cómo radicalizar las democracias?”, en la que estarán el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la diputada brasileña Manuela D´Avila.Entre las numerosas actividades,Como actividad destacada habrá también un homenaje a Nora Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Para la directora del proyecto, su figura es “la depositaria de ese linaje de pañuelos, de luchas que se dan de la mano, porque ninguna se da en el vacío”.A modo de lanzar la nueva edición de Proyecto Ballena recuperando la memoria política, se leyeron algunos manifiestos. El Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, compartió la lectura de “Una maquinación diabólica” de Julio Cortázar, un texto previo a la asunción del ex presidente Raúl Alfonsin que hace referencia a las desapariciones forzadas.Al finalizar,. Resonaron las palabras “todo es de todos”, “igualdad” y “libertad”., citó.Por su parte la actriz Lorena Vega, directora de la obra y libro "Imprenteros", leyó el discurso de Eva Perón cuando se aprobó el voto femenino en Argentina. “El voto que hemos conquistado es una herramienta nueva en nuestras manos pero nuestras manos no son nuevas en las luchas”, recitó Vega de cara al comienzo de "Imaginación política" el 14 de mayo.