Presentaron documental "Francisco" y destacaron su rol de "cambio profundo" en la Iglesia

Foto: Raúl Ferrari.

Este domingo a 22:30 se estrena “Francisco”, un documental producido por @rta_se a propósito del décimo aniversario del inicio del papado de Francisco, el primer sacerdote no europeo en consagrarse como máxima autoridad de la Iglesia Católica ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/za7BElEXb2 — Televisión Pública (@TV_Publica) March 17, 2023

Foto: Raúl Ferrari.

El documental "Francisco", realizado en conmemoración por el 10° aniversario del papado de Jorge Bergoglio, fue presentado en la Feria del Libro con la presencia de funcionarios y representantes de diversos sectores, que destacaron que el pontífice argentino "interpela a toda la sociedad y a todo el mundo" y representa un "cambio profundo, fundamental e irreversible" en la Iglesia católica.El secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, afirmó a Télam: "Francisco representó un cambio profundo, fundamental para la iglesia y creo que será irreversible, porque el cambio lo hizo desde dentro de la Iglesia y lo hizo hacia el mundo en general, iniciando también una apertura hacia otras religiones con la búsqueda permanente de la paz en el mundo".Agregó que "el Papa busca que haya un equilibrio permanente, para que haya justicia social, para que la economía funcione, para que no haya excluidos ni descartados y haya tierra, techo y trabajo".En esta misma línea, la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, indicó que "Francisco es un hombre que llegó para romper las estructuras de la iglesia (católica), donde tomó un camino para construir una iglesia con los pobres, que también luchó para indagar sobre los manejos financieros dentro de la iglesia y esto sin duda representa un cambio en el paradigma" de esa institución.Lufrano enfatizó que el papa Francisco es "no solamente un jefe espiritual sino también un jefe político, porque la mayoría de la dirigencia política mundial valora sus posturas, porque lo escuchan, porque valoran sus escritos y por eso será recordado por muchos años".Durante el encuentro de presentación del documental Oliveri destacó el trabajo del pontífice en estos años y enfatizó: "Francisco es un Papa que interpela a toda la sociedad e interpela a todo el mundo"."Francisco le habla a los organismos internacionales con la misma sensatez que lo hacía en las calles cuando era cura acá, en Buenos Aires", enfatizó.El documental fue proyectado en la sala Victoria Ocampo, en el Pabellón Blanco del predio de la Rural, donde además estuvieron el director del documental, Pablo Santángelo, y el diputado nacional oficialista Eduardo Valdés.Santángelo indicó que "no se puede entender a Francisco sin entender el recorrido, sin su lugar porteño, sin su territorio, para comprender la política macro luego de transitar su camino con la gente".Advirtió además que la sociedad "todavía no dimensiona el lugar de Francisco que va a ocupar en la historia".Santángelo enfatizó el rol que ocupa Bergoglio en la transformación de la Iglesia católica y destacó que debido a su sensatez "no fue casualidad su elección" para llevar adelante esa iniciativa."Francisco hace movimientos muy grandes de transformación dentro de la Iglesia y eso no es solo de manera discursiva, sino tiene una acción concreta y que fue de verdad", destacó el director.Luego de la proyección del documental, Valdés realizó el cierre del encuentro, donde destacó el trabajo de Francisco en sus primeros años como pontífice y en especial recordó el primer viaje del exarzobispo porteño."Este hombre decidió marcar su pontificado en su primer viaje y decidió ir a Lampedusa, en Italia, y nadie había decidido ir a ese lugar. Decidió ir a ese lugar porque ahí estaban las consecuencias de las políticas destructivas, en donde estaban los sirios y otros refugiados y señalando que 'esto es así porque nosotros hicimos esto con la política de exclusión y miseria que causaron las guerras'", relató."El legado de un mundo más fraterno y sobre todo que cada ser humano tiene derecho a tener tierra, techo y trabajo", cerró el diputado, quien también tiene una relación de amistad con Francisco.Valdés dijo a Télam que "Francisco en estos 10 años sintió la voz de construir puentes y destruir muros que nos han querido imponer los seres humanos. Él es la voz de la fraternidad".Sobre el rol que ocupa en la historia el máximo exponente de la Iglesia, lo comparó con personajes como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela debido a que "es un ser humano que marcó la vida de millones de personas para siempre".Sobre una eventual visita de Francisco al país en 2024, Valdés se mostró cauto y recordó sus esfuerzos cuando fue embajador en el Vaticano para que visite la Argentina en 2014."Cuando fui embajador lo que más quise fue traer al Papa, al país pero lamentablemente no pudo; pero ojalá sea posible que venga", sostuvo.El documental, a través de más de 30 entrevistas a distintas personalidades, busca reconstruir los principales aspectos del pontificado de Bergoglio, desde su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica.Entre los entrevistados se encuentran los exmandatarios José "Pepe" Mujica (Uruguay) y Evo Morales (Bolivia); el presidente del Episcopado argentino, monseñor Oscar Ojea, el secretario de Culto Oliveri; el periodista especialista en temas religiosos y exvocero presidencial José Ignacio López; la primera mujer en convertirse secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, la teóloga argentina Emilse Cuda, y el cura José María "Pepe" Di Paola, entre muchos otros.El documental destaca el perfil "austero y cercano" del primer Papa latinoamericano y "las transformaciones que encaró en la Curia romana" en estos 10 años de pontificado."El compromiso con la problemática socio ambiental; el trabajo constante en la búsqueda del diálogo y la paz mundial; su relación con los jóvenes y la construcción de su figura como líder global, entre otras, son algunas de las temáticas por las que transita este documental que intenta retratar el perfil de uno de los argentinos más importantes de la historia", indicaron los realizadores.