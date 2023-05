Ley de Identidad de Género: desde su sanción, más de 16 mil personas rectificaron el DNI

1.044 personas realizaron los trámites de rectificación registral por fuera del binomio masculino/femenino, optando por la nomenclatura “X”Foto: Prensa.

Un total de 16.090 personas rectificaron su identidad de género en su DNI desde la sanción hace 11 años de la Ley de Identidad de Género y el mayor porcentaje de los trámites fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires, según un informe realizado por la Dirección Nacional de Población (DNP) del Ministerio de Interior.Actualmente, 34 de cada 100 mil habitantes tienen rectificado el nombre, la imagen y el sexo registrado en sus DNI y, de ellos, el 56,95% optó por la categoría “mujer” y el 36,56% por la opción “varón”, de acuerdo al estudio de la DNP que depende del Registro Nacional de las Personas (Renaper).Además, desde la sanción del decreto N° 476 de julio de 2021 que habilitó el DNI no binario, 1.044 personas realizaron los trámites de rectificación registral por fuera del binomio masculino/femenino, optando por la nomenclatura “X”.El 9 de mayo del 2012, el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.743, pionera en América latina en garantizar el derecho a la identidad de género y la primera en el mundo en no patologizar a las identidades trans.Según el relevamiento, el 55 por ciento de las personas que realizaron el trámite de rectificación registral tienen entre los 18 y los 29 años, siendo el promedio de edad de 28 años.Además, quienes optaron por el género “varón” lo hacen en edades más tempranas en relación con los demás géneros analizados: casi el 19% de las personas que eligieron el género masculino realizaron la rectificación siendo menores de edad, mientras que entre las personas que eligieron el género no binario, el 10,25% lo hizo antes de alcanzar la mayoría de edad.En tanto, solo el 3,40% de las personas que eligieron el género femenino lo hicieron en el rango etario inferior a 17 años, especifica el estudio difundido este miércoles por el Ministerio de Interior.El informe recuerda que, previo a la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, solo se habían realizado 45 trámites de rectificación registral que sirvieron como antecedente de la normativa legal.Diez años después, en 2022, se registró el mayor volumen de trámites de cambio de género desde la implementación de la ley (637 trámites) y en lo que va de 2023 ya se han realizado 183 cambios.Entre 2011 y 2017, entre el 70% y 80% de las rectificaciones realizadas por año fueron por cambios a género “Mujer”, mientras que a partir de 2018 entre un 45% y 58% de los trámites realizados corresponden a cambios por la categoría “Varón”, lo que representó un incremento del 113% en comparación con el año anterior.Complementariamente, con la sanción del decreto 476 que posibilitó la rectificación registral fuera del binomio masculino/femenino, durante 2021 se realizaron 224 cambios, lo que representó el 9,4% del total de trámites realizados.En tanto, en 2022 se realizaron 637 trámites de DNI no binarios -equivalente al 19,3% del total de trámites-; y en lo que va de 2023 ya se han realizado 183 cambios, lo que representa el 23,3% del total de trámites realizados.Casi la totalidad de los trámites de cambio de género en su DNI (15.935 en total) fueron realizados por personas que residen en Argentina (99,04%); mientras que 155 personas (0,96%) residió o reside en el exterior.De quienes poseen residencia en Argentina, el estudio detalla que la mayoría tiene o tenía residencia en la provincia de Buenos Aires (36,08%); seguida por el 12,35% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); el 8,37% en Santa Fe; y el 8,19% en Córdoba.En menor medida, el 4,13% de las personas tiene o tenía residencia en Salta, el 3,82% en Tucumán; y el 3,31% en Mendoza; mientras que el 23,75% reside o residía en otras provincias.La mayoría de las personas que realizaron el trámite de rectificación registral residen o residían en los grandes centros urbanos de Argentina: el AMBA concentra al 39,12% del total, siendo mayor la proporción de las personas que optaron por el género no binario (52,11%), seguido por las que eligieron el género “Varón” (43,83%) y las del género “Mujer” (34,61%).Actualmente, 34 de cada 100 mil habitantes tienen el DNI rectificado acorde a la Ley de Identidad de Género y la Ciudad de Buenos Aires presenta la mayor cantidad de habitantes que realizaron el cambio de género (casi 62 personas cada 100 mil habitantes).La siguen las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz (con 50 y 45 personas cada 100 mil habitantes, respectivamente); y La Rioja y Salta (44 personas cada 100 mil habitantes en cada provincia).En el informe se analizó, además, la edad actual de las personas vivas que cambiaron de género en su DNI. El promedio de edad es de 32 años, en tanto la edad más frecuente para realizar el cambio es de 19 años y la mitad de la población tiene menos de 30.Dentro de estos grupos etarios, quienes tienen hasta 19 años optaron principalmente por la categoría “Varón” al realizar la rectificación (70,74% de las personas comprendidas en este rango); mientras que, a medida que avanza la edad, las personas que realizaron la rectificación lo hicieron en mayor medida por la categoría “Mujer” (85,06% de las personas de 40 años o más).Asimismo, el informe señala que, entre las 396 personas que realizaron el cambio de género en su DNI y ya fallecieron, el promedio de edad de fallecimiento es de 44 años, y el 75% de ellas murió antes de los 53 años.Por último, la investigación señala que el 2,49% de las personas que rectificaron su DNI son o eran extranjeras (401 trámites). De ellas, el 86,28% eligió la categoría “Mujer”, y más de la mitad residen en la Ciudad de Buenos Aires (53,62%); mientras que el 37,16% vive en la provincia de Buenos Aires; y sólo el 9,22% en el resto del país.