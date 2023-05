"El Despenador": Mitos y muerte en el silencio contemplativo de la Puna

Miguel Kohan viene de dirgir cuatro documentales, entre ellos "Salinas grandes" (2004) y "Café de los maestros" / Foto: Lara Sartor

En la Puna corre el mito de un personaje llamado El Despenador, quien le daba muerte a los deshauciados para evitar el sufrimiento y que la Muerte se propagara a través del aliento, y que el realizadortransformó en su primera ficción, que se estrena mañana en salas y cuenta la historia de un antropólogo que se descubre a sí mismo mientras investiga en la inmensidad del altiplano., contó Kohan a Télam sobre el proceso de "El Despenador".La idea de la película surgió mientras rodaba en Jujuy su ópera prima, el documental(2004). Luego de ese filme, continuó con su carrera de documentalista con reconocidas cintas como(2008) y las renombradas(2016) y(2019)., explicó el director.Es por ello que la película fluctúa con tomas y sonidos que parecieran ser sacadas del registro documental, pero que se encuentran editadas y montadas a la perfección con una ficción de momentos lyncheanos., recordó Kohan.Es por ello que los registros se mezclan y, apoyado en la edición, se consiguió un montaje que unificó el criterio visual. El director apuesta por momentos al surrealismo y a lo onírico, mientras su protagonista viaja solo por una ruta desértica para aparecer en rituales locales (como una llamativa plaza de toros, cuyo fin no es matar al animal), en los cuales se pierde en una inverosímil muchedumbre. "El Despenador" muestra un costado cultural y social de una Puna viva y activa, lejos del prejuicio citadino del paraje desolado."Yo descubrí -explicó Kohan sobre su rodaje en 2020- que la Puna es un universo propio y pude tomar noción del espacio, las distancias y la soledad. Nosotros creemos que es un lugar solitario para alguien de la ciudad, pero también se puede decir que nosotros vivimos apiñados y ahí no. Uno habla de soledad por contraste, pero allí existen esos espacios que construyen una cultura, un vivir, un sentir y un hacer música. Hay una cosmovisión sobre la vida, la muerte y el aire, en la que se instala este Despenador. Es una zona muy viva y activa y eso es lo que la película quiere transmitir".El único actor profesional del filme es Fleita, más la participación de Wara Calpanchay, una actriz adolescente local. El resto del elenco son lugareños que se prestaron a contar sus historias ante la cámara, lo cual le da un aire de realidad a un relato que se apoya en una leyenda precolombina, que pone en jaque la relación del originario latinoamericano con la muerte.-La idea de hacer una "road movie", o película de carretera, estaba en un inicio, por eso hicimos un casting del auto. Después, en el montaje, encontramos una "road movie" con más magnitud, con más elementos y se empezó a ver que lo que le pasaba al antropólogo era tan importante que uno se olvida hacia dónde va y hace que las situaciones resulten estar cargadas de sentido en la película.-"El Despenador" tiene esa atmósfera, esa intercepción entre el mundo de lo real creado por la mirada del antropólogo y de lo real que capta la cámara entre los caseríos, rituales y espacios íntimos familiares. Esa posibilidad que nosotros pudimos construir nos ayudó a que crezca el imaginario del Despenador y del protagonista. También me atrajo esa creencia de que la muerte se pueda contagiar por el aliento cuando una persona tarda mucho en morirse. Y ahí se fue cruzando la ficción y el documental.