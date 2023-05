Un amigo de un militante asesinado en la dictadura recordó "su ética y compromiso"

El testimonio de Guillermo Horacio Massigage. /Foto: Captura de pantalla.

Lo que dijo Massigage

Las palabras de María Machicote. /Foto: Captura de pantalla.

El testimonio de Machicote

, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata, que juzga a dos expolicías y un exministro, dondeBenavides militaba en las agrupaciones Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Montoneros y estudiaba derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde fue compañero de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de KirchnerDurante la audiencia de esta tarde ante el TOF 2 de La Plata declararon María Consuelo Machicote y su esposo Guillermo Horacio Massigage, mientras que se informó que otra mujer que debía declarar había fallecido y otro hombre no está en condiciones de prestar testimonio por estar atravesando un cuadro depresivo.Massigage contó ante el tribunal que "nos conocimos con Horacio a los 13 años, ahí empezó nuestra amistad, cuando ambos concurríamos al Liceo Naval y estábamos como pupilos los cinco días de la semana; y después de recibidos mantuvimos nuestra amistad"."También era amigo de Marcelo, el hermano menor de Horacio y de la pareja de Horacio, que era íntima amiga mía del Club Regatas", precisó.Contó que el 21 de septiembre de 1977, "yo trabajaba en el Astillero Río Santiago y al salir a las 4 de la tarde llego a casa y Consuelo (su esposa) me recibe y me dice que"Consuelo les dio ropa y dinero y se fueron", explicó.María Consuelo Machicote, que declaró después, precisó que "los chicos vinieron en pijama, les di ropa, plata, abrigos y Horacio antes de irse me dice: ´Consue van a venir por ustedes, me están buscando, quemá todo lo que creas puede comprometerte´ y después quemé unos libros"."Cuando llegó Guillermo le conté lo que había pasado y acordamos irnos a la casa de mis padres, en City Bell", explicó Machicote y agregó que días más tarde se enteró que un grupo de tarea, cuyos integrantes tenían "máscaras, pelucas y armas largas, entraron por los techos de nuestra casa, gritando el nombre de Guillermo. Se tomaron todo el alcohol que encontraron, se tomaron el tiempo para embalar las cosas y robar, dejaron la casa hecha un desastre".Relató con pesar queEl amigo de Horacio recordó que se enteró por su padre "que habían asesinado a Horacio en (las calles) 12 y 51"."Era una persona intachable, con un fuerte posicionamiento ético y un compromiso por lo que sucedía en el país y en el mundo". dijo Massigage y aseguró que "era una persona que en estos momentos haría falta".Según está acreditado en la investigación fiscal, el 30 de septiembre de 1976, Horacio Alejandro Benavides fue interceptado en calle 12 entre 50 y 51 de la ciudad de La Plata, "por un grupo de oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que descendieron de varios vehículos particulares y comenzaron a dispararle, provocando su muerte en el momento".Días antes, el 21 de septiembre, un grupo de personas había ido a la casa de los padres de Benavides buscándolo y al no encontrarlo secuestró a su hermano Marcelo, de 17 años, quien estuvo cautivo en el excentro clandestino de Arana y fue "sometido a torturas e interrogatorios en los que le preguntaron por el paradero de Horacio", según se lee en la elevación a juicio a la que accedió Télam.Marcelo fue conducido a la casa de su hermano, en la calle 7 de La Plata, "donde se encontraban Horacio Alejandro, su esposa Estela Rossi y sus compañeros de militancia Enrique Sierra, Lucía Tartaglia, María Tapia y Domingo Alconada Moreira. Todos ellos lograron escapar de dicho operativo".por "Walter Omar Ale, Juan Nazareno Risso, Ángel Raúl Andrada, Carlos Emilio Bordalonga, Ramón Carlos Velasco, Pedro Víctor Bidegain, Raúl Alberto Salcedo y Carlos Horacio Sánchez, quien también murió en el operativo".El expolicía Risso, de quien se aguarda el informe de salud, fue jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata en los primeros años de la década del '60.y enterrados en el cementerio de la ciudad de La Plata, mediante gestiones realizadas por su padre.En el 2016, Marcelo Benavides, durante un acto de Hijos La Plata en la plaza Moreno, a metros donde fue asesinado su hermano, se acercó al abogado Aníbal Hnatiuk y contó el padecimiento de su familia, recibiendo de inmediato contención y asesoramiento para denunciar el hecho e impulsar el juicio.El Tribunal está compuesto por Nelson Jarazo, Enrique Méndez Signori y José Antonio Michilini, con la intervención de los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin.