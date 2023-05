Entidades judías repudian a exdirigente de Hebraica que habló de "presuntos" desaparecidos

Fleicher fue repudiado por el amplio arco de instituciones judías. Foto: FCB@FACCMA

Las entidades reclamantes entidades también pidieron a la Sociedad Hebraica Argentina que "tome medidas" porque esas manifestaciones "no solo mancillan la memoria de las víctimas", sino que también "dañan a la institución"

La organización Llamamiento Argentino Judío también rechazó los dichos del expresidente de Hebraica, quien tuvo una "provocadora intervención" durante el acto

Entidades de la colectividad judía en el país,del expresidente de Hebraica David Fleicher, quien durante un acto de homenaje a víctimas calificó de "presuntas" a las desapariciones de personas realizadas por el Estado durante la última dictadura militar."Sus palabras no condicen con el carácter con el que fue organizado el homenaje, y con el camino que institucionalmente se viene transitando, desde hace casi veinte años, junto con la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos, para defender y promover los valores de verdad, memoria y justicia", indicó AMIA en un comunicado., y tuvo el objetivo "visibilizar a las víctimas del terrorismo de Estado" y generar un "espacio de memoria dentro de la institución".Sin embargo, hubo un "repudiable momento" cuando el expresidente de Hebraica durante la década del '70 se dirigió a los presentes."De forma inesperada y fuera de programa, tomó la palabra y vertió expresiones que ofendieron y agraviaron el espíritu de la convocatoria", agregó el comunicado de la mutual judía.Por su parte,al calificarlas de "agresivas e hirientes"."Rechazamos todo tipo de persecución ideológica, religiosa y/o étnica. Pensar diferente no justifica ninguna clase de segregación y menos aún de desapariciones y asesinatos", resaltó la asociación a través de un comunicado.Una de las asistentes a la ceremonia e integrante de esa asociación, Zulema Chester, detalló a Télam qué dijo el expresidente del club."Fleisher habló como directivo de aquella década y dijo que recordaba una movilización a favor del Gobierno de Salvador Allende (Chile) que bloqueó el ingreso al club. También", dijo la hija de Jacobo Chester, secuestrado el 26 de noviembre de 1976 en su domicilio de la localidad bonaerense de Morón.Chester resaltó que "nunca" tuvo que "vivir algo semejante" ya que "no es común que alguien vaya a un acto de homenaje a decir estas barbaridades"."Empezamos a mirarnos entre nosotros porque no podíamos creer lo que oímos. Algunos familiares hicieron mención a que debieron contenerlos y no expulsarlos. Pero después nos cayó la ficha y nos preguntamos ¿qué es descabezar?", señaló.Pese a "no tener grabados" los dichos del expresidente, Chester subrayó que sí recuerda "cómo resonaron esas palabras".Por su lado,quien tuvo una "provocadora intervención" durante el acto."Aprovechó la ocasión para aludir a una inexistente infiltración trotskista y marxista en aquellos años en la institución, un argumento utilizado en esa época oscura para justificar las atrocidades y los crímenes cometidos", indicó el organismo en un comunicado.Pese a indicar que "hay muchas formas de ser judío" y que "esa identidad no implica una exclusiva manera de pensar y actuar","Hasta hay -muy pero muy escasos- quienes encontraron rasgos positivos en (Adolf) Hitler y (Benito) Mussolini. A esas corrientes ha dado expresas pruebas de pertenecer el expresidente de Hebraica David Fleischer con la provocadora intervención que tuvo en este acto", agregó el texto.Sin embargo, el Llamamiento Argentino Judío destacó que aunque "existan ramalazos" como los de este exdirigente, existen "afortunadamente" en el país "las políticas de Memoria, Verdad y Justicia", las cuales forman parte del "contrato social de los argentinos"., que calificaron de "apología inaceptable del terrorismo de Estado"., y también a todo el movimiento sionista socialista, que pagó con sangre en pos de la construcción y defensa del Estado de Israel, y cuyos integrantes también sufrieron la más dura represión en Argentina", señalaron en un comunicado.Estas entidades también pidieron a la Sociedad Hebraica Argentina que "tome medidas" porque esas manifestaciones "no solo mancillan la memoria de las víctimas", sino que también "dañan a la institución"."En este año, en el que se cumplen 40 años de la restauración democrática, está muy claro el reconocimiento de la inmensa mayoría de la sociedad de que lo sucedido durante la dictadura no puede ocurrir Nunca Más", agregaron.De este modo se considera que es la minoría con el mayor índice de víctimas desaparecidas en dicho período.