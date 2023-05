Organizaciones sociales anunciarán en el Obelisco "un plan de lucha en conjunto"

Los trabajadores de la economía popular se reunirán en el Obelisco para adelantar la fecha de una concentración masiva / Foto: Pablo Añelli.

El dirigente piquetero Eduardo Belliboni dijo que la acción conjunta de las organizaciones sociales "es una novedad política" / Foto: Pepe Mateos.

ofrecerán este jueves a las 11 una conferencia de prensa en el Obelisco para anunciar "un plan de lucha en conjunto"."Mañana (por el jueves) se va a realizarque representan, con sus diferencias, al sector de trabajadores de la economía popular", adelantó el referente de la UTEP Nicolás Caropresi.Caropresi confió a Télam que se dará "inicio a un plan de lucha", ya que(FMI) por sobre el hambre del pueblo", expresó.Voceros de las agrupacionesque podría ser "el jueves 18, frente al Ministerio de Desarrollo Social"."No podemos salir adelante con este acuerdo de ajuste con el FMI,afirmaron las organizaciones en un comunicado. Explicaron que pedirán "financiamiento para obras, herramientas y equipamiento" de las unidades productivas.aprobación de todos los convenios impagos para la obra pública que la ministra de Desarrollo Social mantiene frenado y rechazo al acuerdo con el FMI", enumeró la delegada nacional del FOL, Marianela Navarro, sobre las consignas.Otro de los reclamos esy "garantizar el aguinaldo a los trabajadores de la Economía Popular".y le guste a quien le guste, hoy las organizaciones sociales son las que se encargan de distribuir esos alimentos a través de los comedores barriales, en lugares donde el Estado no llega de ninguna otra manera", amplió Caropresi.Anticipó que pediránfrente a "los altos índices de inflación".Por su parte, el líder de la UP, Eduardo Belliboni, destacó a Télam lay remarcó que la convocatoria es una "novedad política" ya que "antes había organizaciones ligadas al oficialismo que no estaban saliendo".y obviamente, al que se viene, frente al pacto del FMI", resaltó Belliboni.