Los jugadores de River coincidieron que fueron justos ganadores del Superclásico

Los jugadores dey en el regreso a los entrenamientos coincidieron en que fueron, en una rueda de prensa de la que participó gran parte del plantel.Uno de los primeros en hablar fue, quien comentó: "durante los 90 minutos lo buscamos todo el tiempo, éramos el único equipo intentando buscar la victoria; es hermoso ganar un clásico en el último minuto, con la gente que es única. Fue algo extraordinario".Al tiempo que recordó de dónde venía el equipo: "el partido en Río de Janeiro (ante Fluminense) fue una excepción, nos comimos cinco goles pero no fue lo que planteó el partido. Salimos rápido de esa derrota y ahora estamos disfrutando esta victoria".Por su parte,, explicó: "fue un partido duro y en lo personal me pesó el tema de la amarilla que me limitó un poco, pero River siempre lo fue a buscar y lo merecíamos porque jugamos un buen partido, hicimos todo el desgaste"., quien ingresó en el segundo tiempo, señaló: "propusimos, siempre fuimos para adelante, se vio claramente que lo queríamos ganar en los 90 minutos y se ve en esa jugada del penal que el equipo estaba en ofensiva".Al tiempo que sobre el penal que le hicieron opinó: "sobre el final y de esa jugada, queda evidenciado que fue en la reacción de ellos mismos cuando pasa la jugada, se agarran la cabeza, no tengo dudas que me tocó".Asimismo,destacó: "fuimos protagonistas, propusimos nuestro juego y fuimos los dueños del partido, se dio lo que practicamos todos los días, ese es nuestro juego y nuestra forma, la que le gusta a los hinchas y defendemos a muerte".Además, el goleador del equipo aseveró: "estábamos muy tranquilos porque sabíamos lo que somos y era el momento justo para decir presentes después de la derrota con Fluminense. Fue un partido con mucha pierna fuerte, había que poner más".Mientras queadvirtió: "los clásicos son partidos distintos y se disfruta mucho ganarlos, por la gente y por el equipo, creo que fuimos justos ganadores porque propusimos siempre y lo fuimos a buscar en todo momento".Por último, su compañero de zaga,, consideró que se sufrió hasta el final pero y coincidió con Pírez: "el equipo dominó gran parte del partido y atacó siempre el empate no era algo justo con el desarrollo, por suerte al final pudimos festejar".Antes de la ronda de prensa, el plantel trabajó en dos grupos con la presencia del chileno Paulo Díaz realizando una rutina física a la par del resto de sus compañeros, para ponerse a disposición del entrenador en el partido ante Talleres de Córdoba del domingo de visitante.El zaguero trasandino tuvo una distensión muscular en el bíceps femoral izquierdo que lo sacaron del equipo en los últimos tres partidos pero desde esta mañana ya se entrena con normalidad a la espera de ser parte de los trabajos con pelota.Con la mira en el partido por la Liga Profesional, el DTtiene planificado jugar con todos los titulares para rotar recién en la fecha siguiente frente a Platense, justo en la semana previa al partido clave por Copa Libertadores de América frente a Sporting Cristal el 25 de mayo.La apuesta de Demichelis es sostener la ventaja en el campeonato local antes de entrar en la recta final de la zona de grupos, en especial con los partidos en Lima y luego de local ante Fluminense el 7 de junio, donde no hay margen de error para clasificarse.De este modo, el equipo para jugar el domingo podría tener una sola modificación con el ingreso de Paulo Diaz en lugar de Emanuel Mammana, ya que tanto Lucas Beltrán como Nicolás de la Cruz, se entrenaron con normalidad luego de terminar golpeados ante Boca.Así un posible 11 para visitar a la Docta sería con Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, Leandro González Pírez y Enzo Díaz; Agustín Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco e Ignacio Fernández; y Lucas Beltrán.De todos estos jugadores, en la práctica de fútbol de esta mañana de los suplentes sólo estuvo Beltrán de los que jugaron ante Boca de arranque, más Agustín Palavecino y Robert Rojas, quienes ingresaron en el segundo tiempo.