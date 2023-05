Ya son 16 las mujeres que denunciaron por abuso sexual al ginecólogo Diego Clementi

Foto: Enrique García Medina

Seguía atendiendo

Ocho mujeres formalizaron ante el Ministerio Público de Lomas de Zamora su denuncia por abuso sexual contra el ginecólogo ya procesado por ese delito Diego Javier Clementi, quienes se suman a otras ocho que ya se habían presentado en los tribunales, dijo a Télam la abogada de las denunciantes que espera que el fiscal "pida la inmediata detención" del profesional."Hoy tenemos", afirmó a Télam la abogada Claudia Perugino, para quien "a partir de la contundencia de estas declaraciones el fiscal debe pedir la inmediata detención de este personaje".Alrededor de 50 personas se concentraron en la puerta de la delegación de Lomas de Zamora del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, ubicado en Alberto Larroque 2300, entre familiares, denunciantes, organizaciones feministas e integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).Los manifestantes llevaban carteles con frases como"Espero que como medida principal le saquen la matrícula, que deje de atender, me parece lo más importante. Y después lo de la detención. Al principio pensaba que con sacarle la matrícula era suficiente, pero el tipo tiene un patrón, una manera que no solo la podría llevar a cabo en un consultorio, sino en cualquier otro lugar", dijo a Télam A.R., una de las denunciantes.Las denuncias por abuso durante la consulta médica en sanatorios privados se presentaron contra Clementi, el director médico del Centro Médico de la Mujer de la localidad bonaerense de Burzaco, en el partido de Almirante Brown, quien mantiene activa su matrícula., indicó Perugino.Además resaltó que los últimos testimonios "surgieron a partir de la difusión que le dio Télam a esta causa, a partir de la que se enteraron y se animan" a denunciar."Las que tenían dudas lo pudieron confirmar y las que por ahí se estaban por atender, por lo menos lo dudaron. Pero hay muchas otras que probablemente no lo vieron en ningún medio o lo tienen como un buen profesional y se seguirían atendiendo", dijo, por su parte, A.R., por lo que insistió en la importancia de que se le quite la matrícula a Clementi.El domingo 30 de abril, Télam reveló que el ginecólogo seguía atendiendo en la clínica Centro Médico de la Mujer, que es de su propiedad, a pesar de estar procesado por seis hechos de abuso sexual a pacientes durante las consultas.Este miércoles Télam se acercó al lugar y observó que el centro médico ubicado en avenida Espora 3187 se encuentra en funcionamiento, aunque una secretaria informó que Clementi "no se presenta hace 15 días a trabajar".La causa unificada está siendo instruida por la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar, a cargo de Sebastián Bisquert, bajo el expediente "I.P.P. 07-00-9312-17 y sus acumuladas", según la documentación oficial a la que tuvo acceso Télam."Cuando nosotros tomamos intervención, las denuncias estaban archivadas. Había cuatro denuncias previas. Si esto se hubiera activado antes, quizá muchos de estos abusos se hubieran evitado", lamentó Perugino."Se habla de una continuidad de 22 años de ejercicio de estas violencias, de someter a mujeres a estas prácticas que configuran tormentos", expresó y consideró que "las personas que atravesaron situaciones de violencia y la sociedad merecen una respuesta"."Después de la lucha que este pueblo ha dado en defensa de los derechos humanos, la lucha de las mujeres, del Ni Una Menos, de haber tomado las calles manifestándonos en contra de las violencias por motivos de género, este tipo de situación merece una respuesta", enfatizó.Luego de que se conociera la noticia sobre los abusos, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (Sagij) repudió los hechos , peroPor otro lado, al menos 10 médicos ginecólogos fueron denunciados o condenados en los últimos 5 años por estos delitos ; siendo paradigmático el caso del médico sanjuanino Carlos Martínez quien fue condenado en 2019 a 21 años de cárcel por haber abusado de 17 pacientes.