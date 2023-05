"Tres jueces pisotearon el federalismo en la Argentina, no es democrático ni republicano"

Foto: Cris Sille

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, rechazó el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan, y afirmó que "tres jueces pisotearon el federalismo de la Argentina" y destacó que "tipos que no han sido elegidos por el pueblo creen que pueden llevarse puesto un proceso electoral"."No hay precedentes de que cuatro días antes de una elección, se anule. No se si es por ineptitud, por maldad o por una operación política que hicieron con la oposición", expresó el mandatario bonaerense durante un acto en Rivadavia.Y en ese sentido, completó:La Corte, con la firma de tres de sus cuatro integrantes, respondió con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo -uno como vicegobernador y tres como gobernador- y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial, lo cual, a juicio de los de demandantes, choca contra los principios de la alternancia.Al respecto,, apuntó que "cuatro tipos que no han sido elegidos por el pueblo creen que pueden hacer cualquier cosa, creen que pueden llevarse puesto un proceso electoral"."Les decimos desde acá, inaugurando un gasoducto a pesar de los recursos que se han llevado para la Ciudad de Buenos Aires con otro fallo ilegal, que no pasarán cuando quieran avasallar nuestra autonomía, nuestro federalismo y nuestras instituciones, cuando quieran proscribir a Cristina o a cualquier dirigente político, como han hecho en otras provincias, tratando de decidir por encima de organismos constitucionales y de las propias constituciones", concluyó el mandatario.