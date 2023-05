Un medio británico admitió que espió al príncipe Enrique

El juicio se celebra cuatro días después de la coronación de Carlos III / Foto: DPA

El príncipe Enrique, que en 2020 abandonó la monarquía y con su esposa Meghan se fue a vivir a Estados Unidos, debería declarar en persona en junio.

El príncipe se casó con Meghan Markle en 2018

Enrique responsabiliza a la prensa sensacionalista de la muerte de su madre Diana, en 1997

El diario sensacionalista británico The Mirror admitió haber recopilado ilegalmente información sobre el príncipe Enrique, el hijo menor del rey Carlos III, y otros famosos durante la apertura de un juicio en los tribunales de Londres, en el que pidió perdón.El príncipe de 38 años, que mantiene tensas relaciones con la familia real británica, emprendió una guerra judicial contra la prensa sensacionalista de su país e hizo una serie de demandas al Mirror Group Newspapers (MGN), que publica The Mirror, Sunday Mirror y Sunday People, y también al Daily Mail, así como a News Group Newspapers (NGN), editor del diario sensacionalista The Sun.El editor de MGN, el grupo acusado de escuchas telefónicas, dijo que las disculpas no eran un movimiento táctico para reducir las eventuales penalidades, sino que era lo que correspondía hacer y que esas acciones nunca debieron haber ocurrido.El juicio contra MGN en la Alta Corte de Londres durará varias semanas, en tanto que otras personalidades británicas también presentaron demandas en este caso, informó la agencia de noticias AFP.En documentos hechos públicos al inicio de la audiencia, MGN admitió que había "algunas pruebas" de recopilación ilegal de información y pidió disculpas "sin reservas" y prometió que "no volverá a ocurrir".Sin embargo, el abogado de MGN, Andrew Green, negó las acusaciones de interceptación de mensajes de voz y rechazó otras afirmando que los presuntos hechos son demasiado viejos para ser juzgados (las denuncias abarcan el periodo de 1995 a 2011).El príncipe Enrique, que en 2020 abandonó la monarquía y con su esposa Meghan se fue a vivir a Estados Unidos, debería declarar en persona en junio.El caso resulta amenazante para el resto de la familia real, ya que implicaría sentar en el banquillo de los testigos a un miembro de la monarquía y dar testimonio de cuestiones que generan incomodidad en el Palacio de Buckingham, según medios británicos.Los temas en cuestión se remontan a hace más de veinte años, cuando fueron pinchados teléfonos de miembros de la familia real británica, políticos, atletas y celebridades, lo que provocó un escándalo en todo el país.A fines de marzo, el príncipeEl cantante Elton John también compareció ante el tribunal.Por otra parte, en abril, durante una audiencia contra NGN, sus abogados revelaron que su hermano mayor Guillermo había llegado "recientemente" a un acuerdo con el grupo mediático "entre bastidores", acusación a la que la oficina del heredero al trono británico no respondió.Enrique responsabiliza a la prensa sensacionalista de la muerte de su madre Diana, popularmente conocida como Lady Di, en 1997 en un accidente de automóvil en París mientras era perseguida por varios paparazzi, y también cuestiona el trato que los periódicos británicos dan a su esposa.El juicio se celebra cuatro días después de la, a la que el príncipe fue sin Meghan ni sus hijos y, tras la ceremonia, regresó rápidamente a Estados Unidos.