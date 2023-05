Amor, dolor y transmisión: cómo interpela la serie de Fito Páez

La serie deja claro que lo personal es político. No se canta cualquier cosa y en este sentido el canto al amor también es político / Foto: Prensa.

El personaje Fito es un ser humano, un ser sufriente, un ser enamorado y vuelto a enamorar / Foto: Prensa.

¿Desde qué tipo de amor por nosotros mismos podemos amar a otro? Si amar a otro implica tener plataforma desde donde saltar para arriesgarse ¿es posible el arrojo sin miedo en épocas en las que el otro es una amenaza? / Foto: Prensa.

El amor después del amor después del amor

¿Cómo pensar hoy el legado de ese rock?



Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

La serie El amor después del amor es preciosa, conmovedora, certera, poética, realista. A diferencia de otros productos enlatados, es una serie hecha con el corazón. Habla del amor, sí. Habla de la música y de la poesía rockera de nuestro país, sí. Pero también habla (y mucho) de las pérdidas trágicas de seres queridos, del dolor y del amor necesario para hacer algo vital con ese dolor.A quienes nacimos en el siglo pasado (en mi caso 1976) el relato de El amor después del amor nos apunta a las entrañas, a lo entrañable de los primeros discos o cassettes, de los primeros asaltos, boliches y recitales. Nos hace dar vueltas en los aires de la adolescencia y de la infancia en la que pasamos de escuchar embelesados la tierna y dramática «11 y 6» al viaje sublime de «Ey» casi sin escala Intermedia. Fue una época con traumas negativos (democracia débil, desintegraciones familiares, penurias financieras) y positivos. Dentro de estos últimos, sin duda reconocemos el impacto generado por una sensorialidad desbordante despertada por un rock nacional que combinaba la fiesta con la protesta inteligente de mil modos y con abundantes dosis de metáfora. Decir sin que te pillen había sido ya ejercitado durante la dictadura y los 80 avanzados vendrían a continuar con esa tradición aunque con mensajes cada vez más claros y convocantes: «Multiplicar era la tarea». El descontrol no era en vano. Cierto caos podía ser constructivo y la solidaridad armaba familias también entre amigos, siendo un caso ejemplar el de nuestros obreros del rock.Pero hay algo que me interesa más que hablar de mi adolescencia en aquella época y es pensar sobrea las que interpela o podría interpelar hoy la serie.Lejos de pensar que la mega producción de marras busca sólo ofrecer al mercado una biopic (que cool suena decirlo así ¿no?) de calidad y éxito, me gusta imaginar a Fito y a todos quienes pusieron el cuerpo y el alma en el logro de esta obra, armando un diálogo con los pibes que nacieron en este siglo.Me gusta imaginar que además del mimo que recibimos con esta biografía, los testigos de primera mano de aquellos diamantes culturales (generaciones hoy atribuladas por la nostalgia de una época perdida en la que las armonías musicales parecían conjurar cualquier desarmonía dolorosa impuesta por la realidad), hay una ocasión exquisita que provoca la circulación de la serie.La sensibilidad que puede quedar activada por la música, por las imágenes de las bandas y sobre todo por las escenas de los recitales que hoy siguen siendo convocantes para los más jóvenes, conectan a varias generaciones más allá de las diferencias de época a la vez que permite hablar de estás.El amor para ese Rock Nacional es arriesgado en la vida y en las letras (entregado y sin especulaciones) y no un caldo de engaños mezclados con reproches abyectos cocinados en la literalidad de las fórmulas algorítmicas de la Industria.Si los dispositivos más fuertes de subjetivación actual apuntan a fortalecer un egocentrismo que hace del yo una cáscara vacía mediante los consumos de imagen reproducidos en las redes sociales; a más vacío de identidad, más plasticidad para el consumo;Si amar a otro implica tener plataforma desde donde saltar para arriesgarse a conocer al otro, a estar con y para el otro en las buenas y en las malas ¿es posible el arrojo sin miedo en épocas en las que el otro es una amenaza: de escrache, de cancelación, de femicidio? Parece que hemos quedado lejos del implicado, y quizás estas líneas intentan tramitar una novedad que si bien no declara el fin del amor sí demanda construir condiciones para que éste pueda desplegarse.El personaje Fito es un ser humano, un ser sufriente, un ser enamorado y vuelto a enamorar. Un demente, un lucido, como todos pero con una sensibilidad que tiene la virtud del contagio, como en Charly o en El Flaco. La bronca, la indignación, la amorosidad, la amistad y el amor al colectivo se conjugan para armar esa patria que fue y es nuestro rock nacional.¿Qué subrayarías de la serie para trabajarla hoy con adolescentes de una escuela media o charlarla en cualquier lugar? Les pregunto a mis congéneres.Algunas preguntas que se me ocurren, podrían ser por ejemplo, ¿Cómo era la relación entre padres e hijos en el momento de la dictadura? ¿Cómo se daba aquella confluencia entre el miedo y las ganas de (dejarlos) salir a la vez? ¿Cómo se puede conectar esto con lo que sucede hoy entre padres e hijos, aunque el temor tenga otras razones? ¿Cómo era «la noche» de aquel entonces y la de hoy? ¿Cómo se conocen y se enamoran los jóvenes de ayer y los de hoy? ¿Y la forma de hacer música? ¿Cuánto y cómo se juega hoy la hospitalidad entre artistas?¿Y la transmisión de la historia entre generaciones a través del arte?No hay transmisión de la historia sin sensibilidad ni filiación (con la historia personal y con la historia política del país) y estos son elementos imprescindibles en la alquimia producida por El amor después del amor. Quizás a modo de coda, la serie sea(seguro diferente) por las pibas y los pibes de un país que hoy más que nunca necesita rebelarse con bronca y amor.