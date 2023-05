Sharenting: ¿acto de amor vs. vulneración de derechos?

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

, convirtiéndose en una tendencia global que genera fricción y tensión en las familias en el marco de la convivencia digital. A través de esta práctica se sobreexpone la vida de los hijos y las hijas no advirtiendo que las imágenes pueden ser pasibles de "secuestros de identidad", pudiendo así verse afectada la imagen, la reputación e identidad digital, sumado a la "ingeniería social" que las redes de pedofilia llevan a cabo al contar con los datos personales sensibles de niños, niñas y adolescentes.El término "sharenting" refiere a la sobreexposición (o divulgación inadecuada de imágenes e información) de los hijos e hijas en redes sociales y distintas plataformas digitales. El término en inglés es un anglicismo que comprime y genera una combinación entre share (compartir) y parenting (ejercer el rol de padres) y responde a la circunstancia de que un porcentaje altísimo de los usuarios de redes sociales publica diariamente fotos, vídeos o información de sus hijos e hijas, en ocasiones, sin su consentimiento (quizá son demasiado pequeños, quizá no se les consulta) y, a veces, también sin medir las consecuencias, exponiendo deliberadamente la privacidad e intimidad de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital.En perspectiva de derechos representa y configura una clara colisión, es decir, el derecho de toda persona adulta responsable de "subir" o "postear" una foto o un video de su hijo, versus la "no decisión" o validación de ese niño, niña o adolescente en verse involucrado en tal acción. ¿Subir una foto de mi hijo o mi hija en su primer día de clases (logo del colegio, geolocalización, etiqueta) a redes sociales deja de ser un acto de amor para pasar a ser una acción que compromete su seguridad?aumentando así los niveles de sobreexposición de manera notable, en consecuencia, los niveles de vulnerabilidad.En contexto, cabe señalar que esta generación de niños y niñas se ubica como la primera generación que va a tener una infancia semi-pública, es por eso que como personas adultas no somos plenamente conscientes de que cualquier imagen o información de ellos que se cuelga en Internet pasa a formar parte de su huella digital, la misma que los acompañará durante toda su vida. La crisis de información y herramientas por parte del mundo adulto.Grooming Argentina se encuentra desde hace años en permanente vínculo con los niños, niñas y adolescentes de los distintos centros educativos de todo el país, los cuales al ser consultados por la práctica ejercida por las personas adultas responsables revelan, en porcentajes contundentes y categóricos, la negativa tal acción, dado que sienten avasallados derechos fundamentales, tales como la privacidad y la intimidad.Datos globales: en países como Estados Unidos, los últimos datos señalan que el 92% de los niños y niñas menores de 2 años, ya tienen asumida una identidad digital creada por parte de sus padres y madres.Hernán Navarro es abogado y fundador de Grooming Argentina.