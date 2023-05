El bombero que recorrerá la Argentina en un viejo Renault 4 con paneles solares

Sanz y su querido Renault 4. (Foto: Enrique García Medina)

Con sus compañeros del Cuerpo de Bomberos. (IG)

Augusto, en el reciente Rally Dakar, disputado en Arabia Saudita. (IG)

El podio, tras ganar la octava etapa (IG).

Con la medalla, testimonio del triunfo. (Foto: Enrique García Medina).

🧭 Augusto Sanz es bombero voluntario y planea unir Ushuaia con La Quiaca en su "renoleta" modelo 83



El proceso de la remodelación del R4 (IG)

Sanz, cuando compró su idolatrado auto, en 2019. (IG)

Cuandonació, en Luján en 1996, su amado Renault 4 ya llevaba trece años andando y andando por las rutas y calles argentinas.Pero nada comparado a la travesía que planea iniciar en marzo de 2024:. Serán unos 5600 kilómetros -la mayoría por la mítica ruta 40-, junto a su novia Florencia -tan o más aventurera que él- y sus perros, con la ayuda de paneles solares para mejorar las condiciones del viaje.Durante los meses que llevará la travesía -tal vez, hasta fines de la primavera- hará un parténtesis tanto en su profesión de bombero voluntario en el Destacamento Parada Robles, en Exaltación de la Cruz, como en la instalación de paneles y bombas solares que fabrica la empresa de su familia Green Argentina, y en sus estudios universitarios (Ingeniería Agronómica).. Creció entre autos, talleres y carreras.De su padre -motocilista- heredó la pasión por los fierros, la que lo llevó a ser campeón del Rally Raid 2021 -unos mil kilómetros por caminos de tierra, arena y ripio en el sur de Mendoza-, como navegante de Nicolás Strático y-la prueba más dura del automovilismo, cuya última edición se desarrolló en Arabia Saudita- integró el equipo oficial Yamaha en la categoría de los UTV -areneros- como navegante del portugués Ricardo Porem, con quienPero ahora el desafío es mayor porque quiere unir el país, de Sur a Norte, en su Renaut 4 favorito -tiene tres en total-, que tendrá adaptado, con la idea de dar un mensaje sobre el cuidado del planeta."¿Por qué en un Renault 4?", se pregunta Sanz, y se responde: "EMe llevó mucho tiempo a la facultad, se salir por caminos de tierra y. Se arregla fácil, si uno sabe un poco de mecánica...". Sabe que en su recorrido visitarán hermosísimos paisajes, los que serán debidamente retratados por su cámara. El objetivo es hacer un calendario del Renault 4 a través de las 11 provincias que atraviesen.Amante de la vida al aire libre, el bombero voluntario de Parada Robles -que combatió incendios forestales en Corrientes- piensa colocarpara abastecer las necesidades del viaje, como cargar los celulares, la computadora, linternas, o una pava eléctrica. Completará el "confort" del noble auto un par de modernas butacas.El uso de los paneles solares no es un detalle menor. Por el contrario, interpretan, "cada vez más complicado con sequías, inundaciones, deforestación, en fin las consecuencias del cambio climático", reflexiona Augusto. "Si no tomamos conciencia, cada vez será peor. Tenemos un solo planeta para vivir, así que hay que cuidarlo, no hay otro al que podemos mudarnos".