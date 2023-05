Reflexiones de la vida diaria: "La ley y el desorden Capítulo 2"

La ley y el desorden Capítulo 2

Leyes del comercio minorista

Leyes de la Vida Social

Leyes de la conversación telefónica

Continuamos con esta apasionante aventura de postular nuevas leyes para la convivencia y el orden cotidiano. Para mano dura ya hay otros.Aquí tan solo propongo leyes que en realidad no deberían ser escritas, por mi ni por nadie. Simplemente las gentes deberíamos abstenernos de comportarnos como bestias, y me incluyo, ya que, pero que no le pegue a un vidrio, porque el que rompe, paga.➤ Mientras el cliente elije las facturas, el panadero deberá asegurarle al comprador un mínimo de tranquilidad durante esa elección, absteniéndose de hacer molestos chasquidos con la pinza con ánimo de apurarlo.➤ De igual manera, si uno entra a un negocio de ropa y es inmediatamente acosado por un vendedor, tiene el derecho de llevarse una prenda en forma gratuita.➤ Cada vez que la empleada espete un “te queda bárbaro” o un “te queda perfecto”, se acreditará un 20% de descuento, acumulable, en la prenda que, tras probar 16, te quede efectivamente “bárbara” o “perfecta”.➤ Si el comerciante revisa tu billete y lo mira con desconfianza, y hasta lo pasa por una maquinita de rayos ultravioletas para comprobar que no sea falso, vos podés pedirle la maquinita para comprobar que los billetes que te dio de vuelto no sean falsos. Si no te da la maquinita, tenés derecho a arrebatar la maquinita, llevártela y vendérsela a un comerciante menos desconfiado.➤ Si el comerciante, especialmente en los comercios de barrio, no te atiende porque se encuentra charlando tranquilamente por teléfono sobre temas no laborales, uno tiene derecho a tomar lo que fue a buscar y retirarse del local, siendo el pago optativo.➤ Si al momento de abonar con un medio de pago electrónico, ya sea tarjeta de crédito, débito o ya sea un medio digital, el comerciante aduce que “no me anda el posnet”, uno puede llevarse la mercadería en forma gratuita, a menos que en la puerta de ingreso haya un cartel gigante que diga “no me anda el posnet” o que la vendedora del negocio de ropa, en lugar de acosarte te repita 3 veces “mirá que no anda el posnet, eh?”.➤ Cuando se está frente a la bandeja con sándwiches de miga, no se puede sacar el de abajo manoseando el resto de los sándwiches. Si no te gusta, esperá que se morfen los de arriba. En caso de detectarse esta conducta, solo se te permitirá comer los sanguches que nadie quiere, tipo Roquefort, tofu y queso o vegano sin sal➤ Si en una conversación tu interlocutor responde a cada pregunta tuya con un “y eso, nada”, podés abandonar la conversación sin penalización alguna, a menos que el interés sea levantarte a la susodicha persona, en cuyo caso los riesgos y costas corren por tu cuenta.➤ Si la mesa del restorán está compuesta por más de 6 personas y se pide a la carta para luego repartir la cuenta, estás autorizado a pedir el plato más caro, porque si no lo hacés vos, algún otro lo va a hacer.➤ En una conversación telefónica la persona que dijo “chau” primero está obligada a cortar primero. A menos que el interlocutor lo interrumpa con “esperá que me olvidé de decirte algo”, frase que anula la obligación del corte. Si cada vez que la misma persona dice “chau” intentando cortar efectivamente la conversación, el interlocutor se la estira y se la estira, puede cortar de una y luego aducir que “se cortó”. El hecho de bloquear los llamados del interlocutor, ya requerirá de otras explicaciones.➤ El que llama a un teléfono no puede comenzar la conversación con un: “¿Quién habla?” o “¿Con quién estoy hablando?” Si no sabés a quien llamaste, no podés exigir información.Dado que la llamada telefónica está tendiendo a desaparecer, también proponemos las siguientes leyes de los mensajes por Whatsapp.➤ No se podrán enviar mensajes de audio que superen el minuto de duración. Es ley ir al grano. Y con buena dicción, para que uno pueda acelerar la grabación y aún así entender lo que se dice. Caso contrario se puede devolver el mensaje de audio con 37 mensajes de audio de 52 minutos cada uno, con todo tipo de exabruptos y epítetos poco graciosos.➤ En los mensajes de texto, prohibido dar “enter” cada dos palabras. Si vas a escribir un párrafo, que sea un párrafo completo, en un solo mensaje. No 27 mensajes que ni siquiera conforman un párrafo.➤ Los emojis no constituyen un mensaje. Y como tal, si solo enviás un emoji, tu mensaje puede ser candidato a no ser contestado jamás y o ser bloqueado.➤ Si me bloqueás por exigir el cumplimiento de estas leyes, te lo agradeceré profundamente.