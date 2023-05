El gasto devengado de la Administración Nacional creció por debajo de la inflación

Foto: David Sánchez

Inversión de capital

El gasto devengado de laascendió en abril a 2 billones 60.878 millones de pesos, con un incremento nominal interanual del 85% y una caída en términos reales del 10,7%, de acuerdo con el informe dado a conocer por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).El nivel de ejecución sobre el gasto total previsto para todo el año alcanzó al 27,4%, y las jurisdicciones con los porcentajes más altos en el primer cuatrimestre fueronLostotalizaron $115.128 millones y tuvieron un aumento nominal del 17% respecto de abril del año pasado, con una caída a valores constantes del 43%, tomando como referencia una inflación del 7,5% para el mes pasado, en línea con lo proyectado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central., aunque en este caso también incluye los ingresos y el resultado primario y financiero.Además, el análisis de CESO considera el gasto devengado (compromisos asumidos, aunque no necesariamente ejecutados en el período) de la APN y Hacienda, el gasto ejecutado del Sector Público No Financiero, que incluye también empresas públicas y fondos fiduciarios.(125% interanual), en tanto por debajo del Índice de Precios al Consumidor se anotaron Servicios Sociales (86%), Deuda Pública (85%), Servicios Económicos (77%) y Administración Gubernamental (64%).El presupuesto asignado a la inversión de capital totaliza 2 billones 346.877 millones de pesos, un 8% del total de los gastos proyectados para todo el ejercicio 2023, aunque en este caso CESO advirtió que "proyectos de relevancia, como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, no son ejecutados por la APN".En ese sentido, la inversión de capital fue en abril un 62% mayor que la del mismo mes del año pasado, lo que implica una reducción real del 21,7%.La funciónalcanzó una ejecución del 37% en el cuatrimestre, superior al promedio de 27,4%, y en abril se incrementó un 78%, por debajo de la inflación esperada en 107% para el mismo período.Los recursos destinados al programase incrementaron un 82% y los destinados alun 81%, luego de que en marzo crecieran 134%.