Sebastián Battaglia asumió como entrenador de Huracán

Battaglia hizo su primera práctica en Huracán.

Sebastián Battaglia dirigió este miércoles su primera práctica como entrenador de Huracán de cara al debut del próximo viernes contra Godoy Cruz, de local, que abrirá la 16ta fecha del torneo 2023 de la Liga Profesional.Horas después de su presentación oficial, el ex DT de Boca Juniors se puso este miércoles a la mañana al frente del plantel del "globo" en el predio La Quemita.Acompañado de sus asistentes técnicos Juan Krupoviesa y Leandro "Chino" Benítez, Battaglia fue presentado ante los futbolistas por el presidente David Garzón y los vicepresidentes Abel Poza y Gustavo Mendelovich.Battaglia tendrá apenas dos prácticas antes de su debut que será el viernes a las 20 contra Godoy Cruz en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el partido que abrirá la 16ta fecha.Con respecto al equipo que perdió el sábado contra Lanús (1-0) en la fecha pasada todavía con Diego Dabove como entrenador, el exvolante de Boca y Villarreal, de España, tendrá una baja importante ya que el delantero Juan Gauto ya está concentrado con el seleccionado argentino sub 20.Además, Gastón Sauro, con quien compartió plantel en Boca, y el chileno Guillermo Soto arrastran sendas lesiones y todavía no está confirmado que puedan reaparecer el viernes.Huracán ocupa el puesto 23 de la Liga Profesional con 16 puntos y en las últimas once fechas solo consiguió un triunfo, perdió seis y empató tres.