Báez y Etcheverry avanzan en el Masters 1000 de Roma

El tenista argentino Sebastián Báez se clasificó este miércoles para la segunda ronda del Masters 1000 de Roma tras imponerse sobre el peruano Juan Pablo Varillas por 7-5 y 6-3, y su compatriota Tomás Etcheverry avanzó a idéntica instancia luego de vencer al francés Luca Van Assche por 7-6 (9-7) y 6-3.en la cancha número 12 del Foro Itálico, y jugará su siguiente partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor (36), exceptuado de la ronda inicial.El argentino, de 22 años y campeón en febrero pasado en el Córdoba Open, le ganó a Varillas todas las veces que jugaron, las anteriores en Santiago, Chile, en 2022, y Río de Janeiro este año.y cinco minutos de un partido que fue reñido en el primer set.El tenista nacido en La Plata hace 23 años, finalista este año en los ATP 250 de Santiago de Chile, y Houston, en los Estados Unidos, jugará su próximo partido nada menos que ante el serbio Novak Djokovic (1), quien defiende el título en Roma.El que no contó con la misma suerte fue el cordobés(68), que perdió ante el chileno Cristian Garín (79) en un intenso partido que se definió en tiebreak con un score final de 6-4, 3-6 y 7-6 (7-5) a favor del trasandino.El último argentino de la jornada es Juan Manuel Cerúndolo, que juega su partido de la ronda inicial frente al juvenil francés Arthur Fils (119) y de pasarlo le tocará en la siguiente ronda el "top ten" dinamarqués Holger Rune (7).Para este jueves está previsto el debut de Guido Pella (484) ante el francés Maxime Cressy (41) y si lo vence se encontrará en la segunda ronda con el español Alejandro Davidovich Fokina (34).El "Peque" Schwartzman (91) debutará ante el italiano Matteo Arnaldi (99) y si lo pasa le tocará otro "tano", Lorenzo Musetti (19).Por su parte, "Fran" Cerúndolo (31), exceptuado de la ronda inicial, espera por el ganador del cruce entre el francés Richard Gasquet (44) y el chino Yibing Wu (57).En tanto,al caer en la ronda inicial con la estadounidense Sloane Stephens (36) por 6-4 y 6-1.Podoroska, nacida en Rosario, no pudo hacer demasiado ante Stephens y perdió en sets corridos luego de una hora y 23 minutos de juego.La estadounidense jugará su próximo partido ante la bielorrusa Victoria Azarenka (17), quien ingresará al torneo directamente en la segunda ronda.En el cuadro femenino del certamen que se desarrolla en el Foro Itálico la favorita es la polaca Iga Swiatek, la número uno del mundo que además ganó las dos últimas ediciones.Su principal rival será la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), campeona este año en Australia y vencedora de la polaca el sábado pasado en la final del Masters 1000 de Madrid.El certamen, que se juega en forma paralela entre la ATP y la WTA en las canchas del Foro Itálico de Roma, repartirá premios por un total de 8.637.966 euros y reúne por primera vez en el año en un mismo torneo a Djokovic (1) y al español Carlos Alcaraz (2), ya que no habían coincidido en lo que va de 2023.En cuanto a los argentinos que alzaron el trofeo en Roma, Guillermo Vilas conquistó la edición de 1980, José Luis Clerc se coronó en 1981 y Alberto "Luli" Mancini en 1989.No obstante, la más destacada de los argentinos fue Gabriela Sabatini, quien se coronó en el Foro Itálico en cuatro ocasiones: 1988, 1989, 1991 y 1992.