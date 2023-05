Para Peñafort el fallo de la Corte "es un ataque al peronismo" por el juicio político

"Creo que se trata de un ataque al peronismo", afirmó Peñafort.

Peñafort: "Los jueces de la Corte están totalmente desquiciados".

El fallo que desató la polémica

"Necesitamos normas que no puedan ser vulneradas para que tengamos una Corte y un Consejo de la Magistratura que funcionen correctamente para que no tengamos estos cachivaches que vemos ahora" Graciana Peñafort

Peñafort sostuvo que la suspensión electoral, "es tal vez el acto más grave en un sistema republicano".

La, consideró este miércoles que elque suspendió las"es un ataque el peronismo" en respuesta al proceso de juicio político que se los integrantes del máximo tribunal que se sigue en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.. No nos olvidemos que Osvaldo Jaldo (postulante a gobernador de Tucumán) y José Luis Gioja, uno de los candidatos del Frente de Todos (FdT) en San Juan, acompañaron el pedido de juicio político a la Corte", señaló Peñafort en declaraciones a Radio 10.Para la abogada,, y ante esta situación, reclamó que "la política se empodere y establezca normas que no puedan ser vulneradas"."Necesitamos normas que no puedan ser vulneradas para que tengamos una Corte y un Consejo de la Magistratura que funcionen correctamente para que no tengamos estos cachivaches que vemos ahora", remarcó la letrada.Este martes la Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones de gobernador previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, en una decisión que el Gobierno Nacional repudió por considerarla como "una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias" frente a "posibles triunfos del peronismo" en esas jurisdicciones.La Corte, con la firma de tres de sus cuatro integrantes, respondió con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.En tanto, Peñafort añadió que "jurídicamente" el fallo "también es un escándalo porque la Corte declara su competencia originaria, como si fueran convencionales constituyentes"."Los jueces de la Corte están totalmente desquiciados. La única manera de que (el máximo tribunal) tuviera competencia en el tema era mediante un recurso extraordinario. Una vez agotadas las vías provinciales. Pero (los denunciantes) fueron por la vía del amparo", fundamentó.Peñafort sostuvo que la suspensión electoral, "es tal vez el acto más grave en un sistema republicano", y ahora los jueces de la Corte lo concretaron "sin argumentar ni fundamentar".