Larroque: "Que la gente no pueda votar es un curioso homenaje a 40 años de democracia"

El fallo La Corte Suprema de Justicia, con la firma de tres de sus cuatro integrantes, estableció medidas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.



Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo -uno como vicegobernador y tres como gobernador- y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial, lo cual, a juicio de los de demandantes, choca contra los principios de la alternancia.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, rechazó este miércoles el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan , y analizó que la decisión del máximo tribunal demuestra "unen general" para evitar victorias del peronismo, "que tiene plena vigencia".En declaraciones formuladas a AM 750, el dirigente político consideró "que la gente no pueda votar es un curioso homenaje a 40 años de recuperar la democracia", pero razonó que "nada sorprende de parte de esta Corte"."Estos actoresy algo tan sensible como la voluntad popular", indicó.Para Larroque, "también hay algo de desesperación, porque lo que buscan es que el peronismo no tenga dos victorias dado que venimos de elecciones el fin de semana que no les gustaron a estos factores de poder".En ese sentido, calificó a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri -quien habló de "provincias que están manejadas por sistemas feudales"- como "absolutamente despectivas" y opinó: "pareciera querespecto de lo que puede ser la ciudadanía".En la entrevista, Larroque a la vez evaluó que no sólo se advierte "impunidad" de parte de la Corte Suprema, sino también "que hay sectores que decían tener la elección ganada y están preocupados porque el peronismo emerge como el sector político que le puede".Consultado sobre el posteo que hizo en redes sociales la precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tras la decisión del máximo tribunal, en el que planteó "Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac", Larroque aseguró que "fue revelador, se fue de boca".En ese marco, planteó que "este movimiento de esta Corte espuria denota un estado de desesperación del poder económico y de los factores de poder en general cuando observan que el peronismo tiene plena vigencia y tiene figuras que generan credibilidad en la sociedad".Reconoció además que "la incertidumbre o relativo caos generada por los factores de poder se les vuelve en contra porque en el último tiempo los sectores de la oposición entraron en tensiones y contradicciones producto de creer que la elección (nacional) ya estaba definida".En tanto, Larroque sostuvo después que "de lo único que hablan los compañeros y las compañeras, pero también para resaltar la figura de Cristina, que es quien sigue concitando esperanza en el pueblo"."Ella genera esperanza y expectativa en los sectores mayoritarios del pueblo", continuó el funcionario y añadió que "es Cristina la figura que puede canalizar la esperanza, garantizar la unidad y asumir el programa que está planteando. Nadie lo puede discutir".En ese tono, subrayó que "después de lo de ayer, cada día queda más claro que la coyuntura lo demanda", aseveró que "esto genera que muchos compañeros y compañeras -incluso lo más moderados e indiferentes del electorado, o los que tienen diferencias con ella-"."Es momento de consolidar la unidad. No hay dudas en torno a la figura de quién tiene la capacidad para liderar. A pesar de los ataques, la figura con más intención de voto en toda la política Argentina es Cristina", manifestó Larroque y cerró: "Estos jueces de la Corte no aparecen porque sí,que operan para intereses ajenos a los de nuestra patria"."Operan para disolver aquello que tanta sangre nos costó construir como el concepto de patria y nación. Eso está en juego", concluyó.