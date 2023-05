En el primer trimestre de 2023 viajó el doble de personas que el año pasado

Gran recuperación del turismo internacional en 2023. Foto: Javier Corbalan.

Los ingresos del turismo internacional volvieron a superar la barrera del billón de dólares en 2022, con un crecimiento del 50 % en términos reales en comparación con 2021

África recuperó el 75 % de los ingresos registrados antes de la crisis de la COVID‑19, Oriente Medio el 70 % y las Américas el 68 %

Durante el primer trimestre de 2023que en el mismo período de 2022, según lo índica el segundo Barómetro del año de la Organización Mundial del Turismo (OMT), publicado este miércoles.De acuerdo al documento se destacó que en estos tres primeros meses del año, 235 millones de turistas hicieron viajes internacionales, más del doble que en el mismo período de 2022.Según los datos revisados para 2022, el año pasado hubo más de 960 millones de desplazamientos internacionales de turistas, es decir, se restablecieron dos tercios (66 %) de las cifras prepandémicas., ya que fue la única región que superó las llegadas de 2019 (+15 %) y la primera en recuperar las cifras anteriores a la pandemia en un trimestre completo.Europa alcanzó el 90 % de los niveles anteriores a la pandemia gracias a la intensa demanda intrarregional, mientras que África y las Américas llegaron al 88 % y a cerca del 85 %, respectivamente, de los niveles registrados en 2019.al situarse en un 54 % de los niveles prepandémicos, pero se prevé que esta tendencia al alza se intensifique ahora que la mayoría de los destinos, China en particular, han reabierto sus fronteras a los viajes no esenciales.Los ingresos del turismo internacional volvieron a superar la barrera del billón de dólares en 2022, con un crecimiento del 50 % en términos reales en comparación con 2021, propiciado por el notable repunte de los viajes internacionales.El gasto de los visitantes internacionales alcanzó el 64 % de los niveles prepandémicos (-36 % respecto a 2019, medido en términos reales).Por regiones,procedentes del turismo, lo que supone un 87 % de las cifras prepandémicas.África recuperó el 75 % de los ingresos registrados antes de la crisis de la COVID‑19, Oriente Medio el 70 % y las Américas el 68 %.Como consecuencia de la prolongación del cierre de las fronteras a viajes no esenciales, los destinos asiáticos ingresaron en torno al 28 % de sus valores anteriores a la pandemia.Los resultados del primer trimestre de 2023 coinciden con los pronósticos de la OMT para ese año, según los cuales las llegadas internacionales recuperarán entre el 80 % y el 95 % de los niveles anteriores a la pandemia.El Grupo de Expertos de la OMT confía en que la temporada alta (de mayo a agosto) dará buenos frutos en el hemisferio norte, como indica el último Índice de Confianza de la OMT, que augura unos resultados aún mejores que en 2022 para este período.Entre los desafíos hacia el futuro, el Grupo de Expertos de la OMT señaló que el principal factor que pesa sobre la recuperación efectiva del turismo internacional en 2023 es la situación económica, dado que la elevada inflación yAsimismo, alertaron que la incertidumbre provocada por la agresión rusa a Ucrania y otras tensiones geopolíticas en auge tampoco dejan de entrañar riesgos de empeoramiento.