La primera ministra italiana insistió con su idea de elegir de manera directa al premier

"Es nuestra prioridad y formularemos nuestra propia propuesta", dijo Meloni . / Foto: AFP

Hasta el momento, el primer ministro italiano es elegido por el Presidente en base a los apoyos que la figura indicada pueda lograr en el Parlamento para ser ratificado en el cargo y su mandato dura todo el tiempo que conserva los avales legislativos

La primera ministra italiana Giorgia Meloni mantendrá el segundo día de reuniones con miembros de la oposición para avanzar en su proyecto de elección directa del premier, con el que busca dar "estabilidad" al país y para el que desea lograr la mayor cantidad de apoyos posibles., planteó Meloni al cerrar el primer día de encuentros con las fuerzas de la oposición a las que le presentó la propuesta del oficialismo.Hasta el momento, el primer ministro italiano es elegido por el Presidente en base a los apoyos que la figura indicada pueda lograr en el Parlamento para ser ratificado en el cargo y su mandato dura todo el tiempo que conserva los avales legislativos.La propuesta del Gobierno para la elección directa del premier aparece como la reforma política prioritaria luego de que recibiera pocos apoyos la idea de que también el Presidente, actualmente elegido por el Parlamento, pase a ser un cargo al que se acceda con el voto popular., dijo Meloni sobre el método de elección del jefe de Gobierno, al tiempo que ratificó su intención de conseguir "un apoyo amplio, que vaya más allá del Gobierno pero no a costa de romper el compromiso adquirido con los ciudadanos".En el primer día de reuniones, según informan los diarios Repubblica y La Stampa,de Meloni.Así,Conte argumentó que si bien coincide en la necesidad de reforzar los poderes del primer ministro debe hacerse "en un marco equilibrado, que no mortifique el modelo parlamentario".El expremier insistió además en mantener la función de "llave" del Presidente de la República, "garante de la cohesión nacional"., aunque advirtió que "nadie debe tocar las funciones del Presidente de la República".Para Benedetto della Vedova, del también opositor +Europa, consideró en cambio que la elección directa provocaría incluso "un conflicto institucional" con la Presidencia, mientras que desde el partido Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni pidió que la Constitución "debe ser implementada, no cambiada"., en un marco de crisis políticas recurrentes por la dificultad de mantener en el tiempo los apoyos parlamentarios necesarios para sostener un Ejecutivo.