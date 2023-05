Declaran vecinos de San Miguel del Monte que se encontraban a metros del lugar de los hechos

Las víctimas murieron contra el acoplado de un camión en mayo del 2019.

La audiencia contará con el testimonio de la mujer que llamó al 911 el día de los hechos y del dueño del vehículo contra el cual impactó el auto en el que viajaban las víctimas

El juicio se inició el martes con la elección del jurado popular que dentro de una semana deberá definir si los policías imputados son culpables o no

El juicio por jurados que se le sigue a cuatro policías bonaerenses,y provocar que choquen contra el acoplado de un camión en mayo del 2019 en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, se reanudará este miércoles en los tribunales de La PlataLa audiencia contará con el testimonio de la mujer que llamó al 911 el día de los hechos y del dueño del vehículo contra el cual impactó el auto en el que viajaban las víctimas, informaron fuentes judiciales.La tercera audiencia del juicio será moderada por la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, Carolina Crispiani, y se llevará a cabo a partir de las 10 en la Sala A de los tribunales judiciales de la capital provincial, ubicados sobre la calle 8 entre 56 y 57.Entre los testigos convocados se encuentra el chofer del camión Mercedez-Benz contra el cual chocó el Fiat 147 en el que viajaban las víctimas, como así también la mujer que llamó al 911 luego del impacto.(GNA) y otros tres vecinos de la mencionada localidad de la provincia de Buenos Aires que se encontraban cerca del lugar en el que Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22) murieron y donde Rocío Quagliariello (17) quedó gravemente herida.En ese lugar, los mencionadoslos abogados de la querella Dora Bernardez, Margarita Jarque, Ricardo Minoli y Bárbara Juárez; y los letrados defensores Guillermo Baqué y Marcelo Di Siervi.Por otro lado, se encuentran en el banquillo de los acusados los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez y el excapitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García, ya que son quienes se encontraban a bordo de los patrulleros que siguieron a tiros al Fiat 147.En la última jornadafrente a la Municipalidad de San Miguel del Monte, que complicó la teoría del caso de la defensa ya que relató que aquella noche pasó con su vehículo al Fiat 147 en el que viajaban las víctimas, y manifestó que "el auto circulaba de forma normal" y aclaró que "no iba en zigzag".Por su parte, Emanuel Suárez, el hermano de Aníbal, señaló que la policía local había extorsionado a su hermano un mes antes del hecho tras haberlo detenido porque no poseía los papeles en regla de su automóvil, y le había exigido el pago de "una coima de 35.000 pesos".Además, el padre de Danilo Sansone, Juan Carlos, consideró que el hecho fue "una cacería" y que su familia "jamás volverá a ser feliz" luego de lo ocurrido.En la misma línea, Susana Ríos, mamá de Gonzalo, recordó la noche de los hechos y pidió al jurado popular que juzga a cuatro efectivos de la policía bonaerense que reconozca que se trató de "un hecho de violencia institucional".con la elección del jurado popular que dentro de una semana deberá definir si los policías imputados son culpables o no culpables de los delitos de "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público".En los lineamientos de la acusación, el fiscal de juicio Mariano Sibuet dijo que los policías imputados cometieron un "acto atroz", que actuaron de manera "inmotivada" y afirmó que las víctimas, "al verse rodeadas", vivieron momentos de "terror, angustia y miedo", por lo que le solicitó al jurado popular que "emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia".La denominada "Masacre de San Miguel del Monte" ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.Los cinco chicos escuchaban música cuandoy, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que se observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo.A raíz de ello,