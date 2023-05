Repudio de funcionarios y dirigentes: "La Corte ya ni disimula que es parte de la oposición"

Axel Kicillof / Foto: Prensa Provincia de Buenos Aires.

El mismo Partido Judicial que persigue y proscribe a Cristina, que no avanza en la investigación del atentado, que encubre a los que lo planearon y financiaron, ahora prohíbe al pueblo de San Juan y Tucumán elegir a sus gobernadores. — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 10, 2023

Una vez más la Corte Suprema actúa como partido judicial. En un mismo día suspendió las elecciones provinciales de San Juan y Tucumán y Rosatti, frente a un influyente auditorio, deslizó con sutileza que podrían intervenir en las decisiones de política monetaria del país. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) May 9, 2023

Quieren disciplinar al peronismo. Y los miembros de la Corte Suprema, al igual que Bullrich, se creen dueños de la democracia.



En total sintonía con las declaraciones de ayer de Macri demuestran su desprecio por el voto popular y el federalismo. https://t.co/5WSZgLWR7m — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) May 9, 2023

La Corte de Magnetto y Saguier acaba de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan. ¿Qué dirán ahora algunos propios y extraños que negaban que el Partido judicial estaba dispuesto a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner? Sólo el pueblo movilizado lo puede impedir. — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) May 9, 2023

A la mañana, Rosatti hizo declaraciones provocadoras en la Cámara de Comercio de los EE. UU. en Argentina.



A la tarde, mientras funciona la comisión de Juicio Político , la Corte suspende (a 5 días de realizarse) las elecciones en San Juan y Tucumán.



¿Hasta dónde van a llegar? — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) May 9, 2023

EL PJ NACIONAL REPUDIA LA AVANZADA JUDICIAL CONTRA LA DEMOCRACIA Y EL FEDERALISMOhttps://t.co/4lsS3n5Qzf pic.twitter.com/GQoTzgAKm3 — Partido Justicialista (@p_justicialista) May 9, 2023

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este martes queal repudiar la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan por parte de ese tribunal, del cual dijo además que es "parte de la oposición y ya ni lo disimula"." contra el máximo tribunal, dijo Kicillof en Twitter.Aseveró que los ministros de la Corte "son parte de la oposición y ya ni lo disimulan"."En el juicio político a la Corte Suprema se ventilan hechos gravísimos sobre los manejos turbios en la obra social, amenazas y extorsiones; siguen sin aclararse los delitos que figuran en los chats de Lago Escondido; coparon ilegalmente el Consejo de la Magistratura; dictaron el 2x1; decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a CABA; dos de sus miembros aceptaron ser nombrados por decreto por Macri", describió.Y enfatizó: "Se agrega ahora la suspensión de las elecciones en dos provincias a 4 días de realizarse".En la misma línea, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, criticó al máximo tribunal por actuar "una vez más" como si fuera un "partido judicial".escribió Rossi en redes.El canciller Santiago Cafiero dijo que"En total sintonía con las declaraciones de ayer de (Mauricio) Macri demuestran su desprecio por el voto popular y el federalismo", sostuvo.El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau dijo en Twitter que "la Corte de (Héctor) Magnetto (Clarín) y (Julio) Saguier (La Nación) acaba de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan. ¿Qué dirán ahora algunos propios y extraños que negaban que el Partido judicial estaba dispuesto a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner? Sólo el pueblo movilizado lo puede impedir", señaló.Vanesa Siley, del FdT, la calificó como "la Corte Suprema de la dictadura. Suspenden las elecciones en San Juan y Tucumán a 5 días de realizarse los comicios ¿Cómo no creerlos capaces de todo? Todo es posible en el reino de Magnetto y compañía".También criticó la decisión el presidente del bloque de diputados nacionales del FdT, Germán Martínez. "A la mañana, (el presidente del tribunal, Horacio) Rosatti hizo declaraciones provocadoras en la Cámara de Comercio de los EE.UU. en Argentina. A la tarde, mientras funciona la comisión de Juicio Político, la Corte suspende las elecciones en San Juan y Tucumán. ¿Hasta dónde van a llegar?", dijo.Itaí Hagman, de la misma bancada, apuntó:".La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, también calificó de "escandaloso" el fallo. "Dijo ayer Macri: 'Ya les va a llegar la libertad a las provincias'. Hoy la Corte Suprema de Justicia decidió suspender las elecciones en San Juan y Tucumán", publicó la funcionaria, y señaló que "una vez más el Partido Judicial actúa a las órdenes de Cambiemos".El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, cuestionó el fallo y escribió en Twitter: "Para el exministro de Educación Nicolás Trotta la decisión significa "pisotear la democracia", ya que faltan "días" para los comicios. "Esperar a último momento desnuda desapego institucional, juego político y mirada unitaria de una cuestionada Corte. Hecho de enorme gravedad, sin precedente en 40 años de democracia", remarcó.El intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, escribió: "Con amplio margen a favor en encuestas y en despliegue territorial de la fórmula Jaldo-Manzur, la Corte (que milita su filiación macrista) resuelve meterse en la política doméstica de las provincias y aplicar un golpe blando al proceso electoral a 5 días de las elecciones".El diputado y exgobernador de San Juan José Luis Gioja también criticó a la Corte por no considerar que "se vota en cuatro días"."No sé qué carajo hacían antes, lo hubieran sacado antes. Cuatro días faltan para votar y sacan esta cosa. Parece que no les interesa la gente, la democracia, los partidos políticos", aseguró Gioja por C5N. Pese a sus críticas al momento en que se conoce el fallo, el expresidente del PJ dijo estar de acuerdo con la decisión."Le hemos dicho al gobernador Uñac que no puede ser candidato porque el articulo 175 de la Constitución provincial dice que gobernador y vice duran cuatro años en su período y pueden ser reelectos hasta dos veces", señaló Gioja.Agregó que "él fue mi vicegobernador en 2012 y 2015, fue gobernador electo en 2015 y fue reelecto para tener las dos reelecciones por segunda vez en 2019, y se presenta de vuelta".Por su parte, la conducción nacional del Partido Justicialista (PJ), que preside el jefe de Estado, Alberto Fernández, expresó este su "más enérgico repudio" ante la "avanzada judicial contra la democracia y el federalismo", al repudiar la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones previstas para el próximo domingo en Tucumán y San Juan."Esta nueva embestida sólo puede entenderse como otro lamentable capítulo en la larga serie de avanzadas judiciales en contra de la democracia y el federalismo", planteó en un comunicado.El PJ nacional dijo que la resolución de la Corte es un "gravísimo hecho" que "lesiona el equilibrio de poderes de la República en un año electoral y a 40 años de la recuperación democrática". Y enfatizó: "El derecho del pueblo a expresar su voluntad debe ser garantizado".También advirtió en el documento queEn tanto, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires advirtió que la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán "daña profundamente el sistema republicano que rige en nuestro país" y lo pone "al borde la ruptura democrática".En un comunicado publicado por la tarde en redes sociales, el PJ bonaerense manifestó "su profunda preocupación por la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el proceso electoral democrático" de San Juan y Tucumán., señala el documento, y remarcó que "se trata de un avance contra los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas a elegir y ser elegidos en procesos transparentes y abiertos".El PJ bonaerense destaca que "la intromisión del Poder Judicial en los asuntos de otros poderes no llama la atención" y señala que "son constantes las decisiones y los pronunciamientos de miembros de la Corte Suprema sobre temas que le son ajenos a su competencia".A manera de ejemplo, el pronunciamiento menciona "las palabras del autoproclamado presidente de la Corte Suprema (por Horacio Rosatti) ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina sobre 'las expansiones incontroladas de la emisión monetaria'".Para el partido conducido por el diputado nacional Máximo Kirchner, ""Venimos advirtiendo hace mucho tiempo sobre los intentos de proscripción contra dirigentes políticos", señala el comunicado y recuerda que el "primero fue contra la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".En esa línea, el documento del peronismo bonaerense advirtió que los tres ministros de la Corte que suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán"Desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires manifestamos nuestro profundo rechazo a semejante práctica autoritaria, llamamos a la reflexión al resto de las fuerzas políticas y convocamos a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a volver atrás con semejante decisión", concluye el texto.