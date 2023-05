Massa: "Dirimir las diferencias en una primaria es un gravísimo error"

El ministro de Economía, Sergio Massa, consideró que "dirimir las diferencias" del Frente de Todos (FdT) en las PASO sería un "gravísimo error", y aclaró que si la disputa interna en la coalición de Gobierno pasa por un "posicionamiento individual" prefiere "mirarlo de costado".Massa evaluó que, completó al respecto.Para el ministro de Economía, "dirimir en una primaria si el Gobierno tiene diferencias, o no las tiene, es un gravísimo error" porque, dijo, "de alguna manera lo que hace es generarle incertidumbre a la gente, y nosotros estamos para dar certidumbre, gobernar y decirles cómo va a ser el mañana, y no para llenarle de preguntas, al que ya tiene mil preguntas, el día a día de su vida".Massa se expresó en estos términos al haber sido consultado sobre si será candidato presidencial, que se realizó en esta capital., dijo, y ratificó:Para cumplir ese objetivo, analizó, "le tenemos que decir a la gente hacia dónde vamos, no poner a pelearnos sobre diferencias que tienen que ver con cuestiones de posicionamiento oficial"."Si la pelea es por posicionamiento individual, prefiero mirarlo de costado", concluyó.