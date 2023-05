La Corte suspendió las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan

Foto: CIJ (archivo).

Los fallos

La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones de gobernador previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, en una decisión quepor considerarla como "una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias" frente a "posibles triunfos del peronismo" en esas jurisdicciones.La Corte,, respondió con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales., lo cual, a juicio de los de demandantes, choca contra los principios de la alternancia.Para fundamentar la suspensión de los comicios,, según consta en el texto de su resolución.Una vez conocida la resolución, la oficina de la portavoz de la Presidencia de la Nación emitió un comunicado en el que sostuvo que el fallo de la Corte suprema "es una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias"."La Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo", señaló el Gobierno Nacional., añadió., un recurso de amparo fue interpuesto por el "Partido por la Justicia Social", que lideran el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (de origen justicialista), quien actualmente pertenece a las filas de Juntos por el Cambio (JxC) y es candidato a vicegobernador, y su esposa, la senadora nacional Beatriz Ávila, también de la coalición macrista.En tanto, en San Juan la objeción -a través de un pedido de acción declarativa de certeza- fue de la agrupación "Evolución Liberal", del candidato a gobernador Sergio Vallejos Mini, alineado con el diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei.En el caso de Manzur, la oposición cuestiona su postulación ante el hecho de que fue dos veces vicegobernador en el mandato de José Alperovich, dos veces gobernador y que ahora busca volver al Ejecutivo provincial acompañando a Osvaldo Jaldo.La medida cautelar, firmada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, sostiene que Manzur no respetaría la obligación de dejar pasar un período luego de dos mandatos, tanto para gobernador como para vice.Ante la posibilidad de que se esté vulnerando el artículo 90 de la Constitución tucumana, la Corte decidió conceder el amparo y ordenó suspender las elecciones para esos cargos hasta tanto se dicte un "pronunciamiento definitivo"., el fundamento de la oposición contra el actual gobernador fue que la Constitución provincial admite dos reelecciones consecutivas y que habiendo sido ya Uñac dos veces gobernador y una vice agotó su cupo en el Ejecutivo.La mayoría de la Corte citó los casos de Gerardo Zamora en Santiago del Estero en 2013 y de Alberto Weretilneck en Río Negro en 2019, quienes debieron resignar sus postulaciones, aún cuando la controversia se zanjó mucho antes de los comicios y no involucró ninguna suspensión.En el fallo sobre San Juan, la Corte aceptó que la "trascendencia institucional que reviste el planteo efectuado" exige "abreviar los plazos", y fue por ello que dio un plazo de cinco días a ambos distritos para que envíen los informes del caso al máximo tribunal."Esta Corte debe asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible dentro del sistema representativo republicano que las provincias se comprometieron a garantizar", aceptaron Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, sin la firma de Ricardo Lorenzetti, de viaje por Europa.Tanto Manzur como Uñac obtuvieron el aval judicial en las provincias para sus postulaciones, que habían sido cuestionadas por las fuerzas de la oposición."Esta medida de orden excepcional -señalaron los jueces supremos- se dicta en el entendimiento de que nuestro texto constitucional garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin intervención del gobierno federal", pero la existencia de una denuncia sobre la vulneración del principio de la alternancia hizo "imperiosa" la intervención de la Corte.