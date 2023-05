Lanzaron una campaña a través del fútbol para que los jóvenes finalicen el secundario

La AFA, FAA y la OIEA lanzaron una campaña animada por futbolistas profesionales para que los jóvenes terminen el secundario / Foto: TW@oeiarg.

El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, impulsó con fuerza el lanzamiento del programa "Volver a estudiar".

para promover la continuidad y finalización de los estudios secundarios en jóvenes que quieran iniciar una carrera deportiva, extensiva a chicos y chicas de todo el país, a través de la palabra de futbolistas profesionales y del fútbol como un instrumento que "invita a tener un mejor futuro".Y para eso utilizamos una serie de herramientas desde nuestra institución, que tienen que ver con la estructuración de una campaña de comunicación con contenido educativo, con materiales para difundir, de acceso libre, de utilización abierta y desde el mundo del fútbol", detalló a Télam Luis Scasso, director de OEI Argentina, en el marco del lanzamiento de la campaña, en el el Auditorio de la OEI, ubicado en el centro porteño.Así, Scasso detalló quey pueda complementarse "el mundo de la carrera deportiva con el estudio".Empero, la campaña se extiende a todos los chicos y chicas "que no han tenido la oportunidad de terminar el colegio, por eso participa el Ministerio de Educación nacional y el de todas las provincias,, agregó.como Javier García, de Boca; Rodrigo Germán Aliendro, de River y Nicolás Blandi, de San Lorenzo; quienes transmitieron mensajes destinados a fomentar la importancia de permanecer en la escuela y promover el retorno al ámbito escolar de aquellos que hayan abandonado por distintas circunstancias., hasta lo que terminamos el secundario", indicó el director de la OEI y sintetizó: "no hay ningún otro actor social que llegue tanto a la sociedad como los jugadores de fútbol".A su turno,mencionó a esta agencia que la campaña, sino volver a estudiar aunque hayas estudiado, es decir, volver a capacitarte"."Es una herramienta que te sirve para el futuro, que la vas a utilizar post fútbol,Marchi hizo hincapié en que desde la FAA consideran quesino que hay que amplificar las voces para transmitir este mensaje año tras año, para seguir sumando gente y dando un instrumento valiosísimo como es el saber".Con respecto a la participación de futbolistas en la campaña, indicó queel fútbol es amplificador, es contagioso e invita a tener un mejor futuro".Por su parte, José Pablo Burtovoy exfutbolista profesional y actual director de Educación de FAA y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales en Sudamérica, dialogó con Télam"Convocamos a los futbolistas de las selecciones nacionales de Sudamérica -previo al Mundial- para enviar este mensaje de concientización, de adhesión y de inclusión desde los futbolistas hacia la comunidad.con los futbolistas argentinos de todas las competiciones profesionales".Con respecto a su vivencia particular, en la que tuvo que articular sus estudios con su vida deportista afirmó queY añadió:por eso hay que vincular la educación con el deporte".La campaña se sustenta en quecomo el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho a la salud integral y reproductiva, mencionaron desde la organización.Asimismo, añadieron quepor eso, los estados "tienen la obligación de garantizar el acceso a la educación secundaria gratuita y de calidad para todos".