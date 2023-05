Lula dice que apuesta al equilibrio y que Amorim viajó a Ucrania por negociaciones de paz

Lula prometió presentar su plan para crear un "club de paz" el 21 de mayo próximo de la reunión del G7. Foto: AFP.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, estuvo en Brasilia escuchando la iniciativa brasileña a fines de abril en el marco de una gira latinoamericana

"Amorim está en Ucrania luego de haber viajado 12 horas en un tren. El es uno de los mejores diplomáticos del mundo y puede traer novedades. Es la hora de la diplomacia, no es la hora de la guerra" Lula da Silva

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró este martes que Brasil quiere comportarse con "equilibrio" en la guerra de Ucrania contra Rusia para intentar detener el conflicto, al comentar la llegada a Kiev de su enviado especial, el excanciller Celso Amorim, en el marco de las negociaciones que ha lanzado el gobierno brasileño para detener las hostilidades."Brasil y otros países tienen razones para mantenerse en una posición de equilibrio, Ucrania tiene que resistir, la Unión Europea tiene sus razones también", dijo Lula al recibir en Brasilia al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte.Lula reveló que Amorim, excanciller que actualmente es su asesor especial en asuntos internacionales, llegó a Kiev este martes para reunirse con autoridades ucranianas."Amorim está en Ucrania luego de haber viajado 12 horas en un tren. El es uno de los mejores diplomáticos del mundo y puede traer novedades. Es la hora de la diplomacia, no es la hora de la guerra, todo el mundo sabe que Brasil condenó a Rusia por la ocupación territorial de Ucrania", aseguró Lula.Lula había sido criticado por no haber enviado a sus diplomáticos a Ucrania luego de que visitaran en marzo pasado Moscú.El canciller ruso, Serguei Lavrov, estuvo en Brasilia escuchando la iniciativa brasileña a fines de abril en el marco de una gira latinoamericana.Lula aseguró que pretende presentar su plan para crear un "club de paz" durante la participación el 21 de mayo próximo de la reunión del G7, el grupo de países aliados más desarrollados, en la cumbre de Hiroshima, Japón, a la que fue invitado.El mandatario brasileño apuntó que ya conversó sobre la necesidad de un cese del fuego con Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China.Lula recordó que en 2009 realizó negociaciones junto a Turquía ante Irán para interceder ante la amenaza de un conflicto bélico con Estados Unidos a raíz de la producción de energía nuclear por parte del gobierno de Teherán.En contraposición, el primer ministro neerlandés defendió la posición de la Unión Europea de proveer armamento al gobierno de Kiev. "Si no hubiéramos enviado armas la primera semana, Kiev habría caído en la primera semana de esta terrible guerra", sostuvo el primer ministro, cuyo gobierno pretende adquirir cinco aviones cargueros K-130 de la empresa brasileña Embraer, la tercera mayor constructora aeroespacial del mundo.