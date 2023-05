García Linera: "No podemos contentarnos con logros parciales y mucho menos rendirnos"

Alvaro Garcia Linera disertó en la Cámara de Diputados de la Nación.//Foto Fernando Gens



El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera afirmó este martes que "sólo una ampliación de la igualdad económica de nuestras sociedades habrá de defender la democracia como algo inherente al sentido común popular", al disertar en el conversatorio "Interregno y democracias asediadas" que se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación.



El conversatorio fue encabezado por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, quien agradeció a García Linera por "contar con su presencia en el 40 aniversario de la democracia" argentina.



Y señaló que "es un orgullo estar con don Álvaro hoy en esta disertación, porque lo considero un intelectual lúcido y comprometido con las causas populares".



Moreau destacó que "estos son días muy difíciles para la democracia argentina, porque estamos viviendo situaciones desde el 1° de septiembre pasado, con el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, que constituye, tal vez, el hecho más grave desde la recuperación democrática".



El evento se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos el Palacio Legislativo y contó con la presencia de la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el exministro de Educación, Nicolás Trotta; los diputados nacionales oficialistas Mónica Macha, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo y Marcela Passo; el secretario general de la Cámara baja, Franco Mollo; el secretario administrativo, Rodrigo Rodríguez; embajadores y funcionarios nacionales.



García Linera contextualizó la etapa por la que están atravesando las sociedades y el capitalismo global, en la que, dijo, "estamos sin duda, ante las señales clarísimas de un crepúsculo del modelo de acumulación predominante a escala mundial de los últimos 40 años. El propio Fondo Monetario Internacional alerta de cómo en las encuestas mundiales confirman la sistemática declinación del apoyo social a la globalización".



De esta manera, definió como "perplejidad cognitiva" a la disolución del "horizonte predictivo" e indicó que "la sociedad en su conjunto, sus líderes políticos, sus intelectuales, no pueden trazar cursos de acción posibles con la suficiente credibilidad y comprobación como para despertar entusiasmos colectivos duraderos".



El conversatorio fue encabezado por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau.// Foto Fernando Gens

Al analizar el eje de "interregno y la democracia", precisó que "en el interregno, así como a la manera duradera de organizar la producción y la distribución de la riqueza está en entredicho y la forma de imaginar el porvenir colectivo está paralizado, el conjunto de instituciones políticas que dan cuerpo a estos modos de acumular la riqueza social y legitimar el orden también están en disputa, incluida la democracia".



"La divergencia de élites ha roto cualquier consenso mínimo en torno a las instituciones democráticas. Es más, el modelo que les produce sueños húmedos es el paleo-neoliberalismo aplicado en tiempos de (el dictador Augusto) Pinochet en Chile, dictadura pura, mano dura", afirmó García Linera.



Sostuvo que "los momentos de inestabilidad económica y anomia favorecen el empoderamiento de partidos autoritarios de extrema derecha".



"La democracia no es consustancial al capitalismo, es una anomalía dentro de él. Por ello, lo complejo del interregno no es la disputa por la democracia, sino es la intención de anular la propia pertinencia de la democracia" dijo Linera y, en este sentido, puntualizó que "es la existencia de sectores que imaginan un orden social al margen de cualquier institucionalidad democrática, considerada como un estorbo que corroe el carácter de los gobiernos".



Señaló como paradójico del momento político que "no se trata sólo de una destemplanza de élite, sino de criterios que comienzan a ganar adeptos entre sectores medios y sectores populares".



Foto Fernando Gens

Ante esta situación, el dirigente del MAS dijo que "los que propugnamos la democracia como igualdad, no podemos ni pueden contentarse con sus anteriores logros parciales y mucho menos rendirse ante los actuales límites temporales".



"Sólo una ampliación de la igualdad económica de nuestras sociedades habrá de defender la democracia como algo inherente al sentido común popular, y sólo un protagonismo colectivo de esa sociedad laboriosa habría de ampliar aún más el ejercicio de la democracia como igualdad, insurgencia y como cooperación", aseguró García Linera.



De esta manera, indicó que "son tiempos paradójicos y confusos, pero son tiempos en los que, más pronto o más tarde, la fisonomía del porvenir habrá de definirse en el fragor de la batalla social".



"No se puede abdicar de la responsabilidad ante un momento fundacional de la organización del orden nacional, continental y planetario. Deben persistir con más audacia y practicidad en la ruta de la igualdad material, en las condiciones de la sostenibilidad duradera de la igualdad", dijo el exvicepresidente boliviano.