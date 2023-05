La Corte rechazó un pedido de licencia y traslado del exadministrador del tribunal Marchi

Este martes, Marchi declaró en la Comisión de Juicio Político.

Foto: Pablo Añeli.

La Corte Suprema rechazó este martes un pedido de 180 días de licencia solicitado por el exadministrador general del máximo tribunal Héctor Marchi, y también denegó la solicitud de un integrante del Consejo de la Magistratura, el consejero Alberto Lugones, para que Marchi se incorpore a su vocalía.Mediante la resolución 821, firmada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, el tribunal rechazó el pedido de licencia con goce de haberes que solicitó Marchi pero le concedió diez días de descanso por haber trabajado durante las ferias judiciales."El funcionario no ha manifestado ni acreditado, siquiera mínimamente, la configuración de circunstancias de excepción que justifiquen acceder al beneficio requerido", señalaron los supremos.Marchi, en las presentaciones que realizó ante el tribunal, consideró que su traslado a la Cámara Federal de la Seguridad Social como una "sanción de cesantía", acusación que los tres jueces de la Corte rechazaron por "improcedente"."El traslado dispuesto (de Marchi) en la resolución 723/2023 tuvo sustento en dos circunstancias objetivas: la reorganización de las estructuras administrativas de la Corte dispuesta en la Acordada 11/2023 y las necesidades del fuero de la Seguridad Social", plantearon los tres ministros de la Corte.Por último, con respecto al pedido para que Marchi se integre al equipo del juez penal Lugones, el máximo tribunal dictaminó que el pedido "no aporta ningún nuevo motivo que resulte relevante para variar las consideraciones que ya ha realizado esta Corte"."Por ende, no se hallan cumplidos los requisitos que habilitan la adscripción de personal del Poder Judicial de la Nación", en este caso Marchi, por lo que el exadministrador de la Corte seguirá asignado al fuero de la seguridad social.El rechazo de la licencia y la denegatoria de la Corte para que Marchi se sume a la vocalía de Lugones en el Consejo de la Magistratura coincidieron este martes con la segunda declaración del propio Marchi ante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja. En su presentación en Diputados, que comenzó a partir de las 13 y se extiende por varias horas, el exadministrador general de la Corte amplió una serie de denuncias contra Silvio Robles, principal asesor de Rosatti en el máximo tribunal.En su testimonio, Marchi apuntó a Robles por supuestamente "negociar" fallos de la Cámara Federal de Casación Penal a través del "posible otorgamiento de contratos" en la obra social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), con el supuesto objetivo de aliviar la situación judicial del titular de la Corte en una causa iniciada por un chofer del municipio de Santa Fe."Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación", leyó Marchi en su declaración, y vinculó sus dichos con "la causa iniciada en al ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un exchofer de la municipalidad".