El viernes se realizará la última soldadura en la obra del Gasoducto Néstor Kirchner

Ingresos e inflación

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó este martes que el gran desafío que tiene el Gobierno nacional es resolver el problema del ingreso y "seguir generando incentivos para bajar la inflación como también darle estabilidad al grueso del marco económico".



"El gran desafío es resolver el problema que tenemos en términos del valor de ingreso, no solo de los salarios. Tenemos que seguir generando incentivos para tratar de bajar la inflación pero el incentivo más fuerte es darle estabilidad al grueso del marco económico para que nuestra industria siga teniendo los niveles que tiene, los niveles de ocupación y de construcción", sostuvo el ministro durante el foro de negocios AmCham Summit 2023-Protagonistas de la próxima Argentina, que se realiza en un hotel de Puerto Madero.



Además, Massa enfatizó que en las discusiones que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "está todo sobre la mesa" y subrayó que "la capacidad de intervención del Banco Central es irrenunciable", para poder tener "herramientas para generar certidumbre" en un año político electoral como el actual.



Massa participó esta tarde en el tramo final de un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham).



El titular del Palacio de Hacienda destacó que todas las licitaciones de financiamiento del sector público realizadas durante el primer cuatrimestre del año tuvieron un "resultado neto positivo" y manifestó su confianza en que los vencimientos de mayo por casi un billón de pesos "se pueden recorrer perfectamente, trabajando de manera inteligente con los bancos, los fondos de inversión y los tenedores institucionales".



"El segundo semestre no me preocupa porque el 85% de la tenencia de los vencimientos es intra sector público y en todo caso será una tarea de ordenamiento", agregó.



Massa también consideró que el próximo gobierno "debe incluir cinco temas como políticas de estado", y destacó que la primera es trabajar sobre el tema alimentario, "donde Argentina es una de los grandes productores de proteínas y de agua. Somos jugadores mundiales, a pesar nuestro".



El segundo acuerdo que se debería alcanzar "es en la seguridad energética : El oil & gas es un cambio en el PBI. Argentina pasará de menos 10 a más 22 en cinco años. Tenemos que defender el gas como energía de transición".



El tercer elemento a constituir como política de Estado es la minería "porque vamos a pasar de exportar US$ 3.000 millones a US$ 10,000 en el 2030, además de toda la inversión. Todos miran el litio, pero también tenemos que mirar el cobre", donde Argentina tiene importantes yacimientos.



El cuarto elemento es la "Economía del conocimiento" donde "el próximo gobierno debería poner a la programación como materia en el colegio secundario".



Por último, Massa apuntó al "diseño Institucional" porque "no podemos seguir donde los remedios transitorios se transformen en permanentes para mantener privilegios" y puso como ejemplo la construcción de una ruta que está prevista hace 10 años, pero no se realiza por una serie de medidas cautelares.