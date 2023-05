Massa: "La Argentina necesita la construcción de consensos y de mirada de largo plazo"

Del encuentro participaron sindicalistas y ampresarios. /Foto: Prensa Economía.

El evento fue organizado por el Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad (OEI). /Foto: Prensa Economía.

Foto: Prensa Economía.

, y destacó que con la energía, la minería y el sector agroindustrial el país no tendrá problemas de divisas en los próximos años.Massa formuló este llamamiento durante un encuentro organizado por el Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad (OEI), que se llevó a cabo este mediodía, informó el Palacio de Hacienda.Estuvieron presente Luis Scasso, director de OEI Argentina; José Urtubey, director de Celulosa Argentina; Héctor Daer, secretario General CGT; Gerardo Martínez, secretario General de Uocra y miembro del Consejo de Administración por el Grupo de los Trabajadores OIT; Rodrigo Pérez Graziano, presidente de PSA GROUPE-Peugeot-Citroen Argentina; y Gustavo Idigoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara/CEC), entre otros.En su exposición,Creo que además es importante que esa consolidación de ámbitos y de construcción de consensos se de para forzar a la política a llevar adelante esos consensos, porque tienen que ver con definir un proceso de desarrollo económico y social".Para Massa "si no entendemos que más allá de la pelea de los dirigentes políticos, económicos, sociales, empresarios y sindicales a la hora del debate público, en algunos temas tenemos que elegir un recorrido de desarrollo para los próximos 10 o 20 años, nos vamos a caer de la posibilidad de ser jugadores globales".El ministro realizó una reflexión al asegurar queque canalice ese descontento.Ante esto "mi pregunta es: ¿no será el tiempo también de que todos los actores políticos nos preguntemos qué hicimos mal para que emerja alguien de esas características? Y cuando digo actores, no digo actores de la dirigencia político partidaria digo actores empresarios, digo actores sociales", inquirió Massa.Dijo que esos dirigentes "no son extraterrestres" que llegan a Argentina "y se sientan en los partidos políticos", sino que "emergen de cada una de nuestras comunidades, ciudades, provincias, estados y en todo caso si no tenemos la dirigencia que queremos es porque aquellos que creen que tienen más capacidad de ocupar ese lugar, no lo ocupan y lo terminan haciendo otros con menos capacidades"., subrayó Massa.Destacó que desde la conducción económica "sentimos que nuestra responsabilidad es intervenir para garantizar la estabilidad y entendemos que, en un país como Argentina, a veces, desde el Banco Central, desde el Ministerio de Economía y de los distintos instrumentos que tiene el Estado para garantizar estabilidad económica, se debe intervenir".Massa adelanto que "va a haber un nuevo jugador en la economía de escala de la Argentina en términos de peso del PBI, que es el sector energético en su conjunto, y un segundo jugador que guste o no guste, va a jugar un papel relevante, que es el minero, y el tercero, claramente es el sector agroindustrial"., dijo el titular del Palacio de Hacienda.