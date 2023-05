Emmily Rodrigues consumió alcohol, marihuana y otras drogas antes de caer del sexto piso

En el allanamiento realizado en el departamento de Sáenz Valiente, secuestraron preservativos usados que están siendo analizados en laboratorios / Foto: IG.

Un estudio toxicológico reveló este martes que la brasileña Emmily Rodrigues consumió alcohol, cocaína, marihuana y drogas sintéticas antes de caer por una ventana del sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, en marzo pasado, hecho por el cual estuvo detenido el empresario del agro Francisco Sáenz Valiente, informaron fuentes judiciales.Se trata de unque fue recibido por el juez de instrucción Martín Del Viso y los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta, el cual fue considerado por los abogados que representan a los padres de la modelo brasileña que "confirman la primera hipótesis, es decir, que hubo suministro de estupefacientes" por parte del dueño del departamento.Según el estudio al que Télam tuvo acceso, Rodrigues tenía, mientras que en el análisis de la bilis fue hallada cocaína y ketamina.De acuerdo a las conclusiones del estudio, en lafue hallada concentración de(componente de la droga llamada 'Tuci', la forma abreviada de llamar al 'Tucibi' por la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B, que es la mal denominada "cocaína rosa"),, mientras queTanto el empresario Sáenz Valiente como las mujeres que se hallaban en el departamento habían admitido en el marco del expediente que esa noche habían consumido alcohol y drogas.En tanto, los hisopados al cuerpo de Emmily Rodrigues dieron negativo respecto a la presencia de líquido seminal, lo que coincide con lo declarado en la indagatoria por el imputado, que aseguró que esa noche no mantuvo relaciones sexuales con la víctima ni que hubiera existido una fiesta sexual.Sin embargo, durante unrealizado en el departamento, losIgnacio Trimarco, el abogado que representa en el expediente a los padres de la víctima, aseguró a Télam que estos estudios "confirman la primera hipótesis fiscal, es decir, que hubo suministro de estupefacientes"., afirmó el letrado, quien además apuntó de manera directa contra el empresario del agro: "Esto confirma que Sáenz Valiente no consume casi nada de lo que le da de consumir a Emmily y al resto de las chicas, ya que su toxicológico da solo cocaína"."El suministro de drogas para nosotros está probado y el desenlace muerte es lo que se está investigando", aseguró el abogado, que sostuvo que "esos delitos suceden puertas adentro y hay un montón de elementos que corroboran que esto no fue un suicidio".Trimarco también recordó queEl hecho ocurrió el 30 de marzo último, luego de que Emmily Rodrigues concurrió a cenar junto a un grupo de amigas a un restaurante de Costanera Norte y, luego, a un bar de Palermo.La modelo brasileña arribó a las 3.21 de la madrugada al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso de Libertad 1542, en el barrio de Retiro, manejando la camioneta Jeep Compass que le había prestado su novio.Según captaron lasDe acuerdo con los investigadores, tras una madrugada de excesos con ingesta de alcohol, marihuana, cocaína y "tuci", Rodrigues sufrió un aparente brote psicótico y a las 9.18 terminó cayendo desnuda por una ventana al patio interno del pulmón de manzana del edificio, cuando en el departamento solo estaban Sáenz Valiente y Magalhaes Murao, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un femicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.Si bien se aguardan pericias complementarias, la autopsia concluyó que la muerte fue producto de "politraumatismos" y "hemorragias internas y externas" compatibles con la caída del sexto piso y descartó lesiones defensivas previas a la caída o signos de un ataque sexual.Sáenz Valiente pasó 20 días preso en la alcaidía 4 Bis Anexo de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Barracas, hasta que el 18 de abril pasado el juez en lo Criminal y Correccional 31, Martín Del Viso, lo liberó por falta de mérito, decisión judicial que fue apelada por la querella y la fiscalía.