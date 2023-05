La Anses deberá brindar la asignación por maternidad a una madre no gestante

Foto: 123RF

La Justicia ordenó a la Anses el pago de laque había pedido licencia en el trabajo ya que, informó el Ministerio Público Fiscal.El juez federal subrogante del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°10, Ezequiel Pérez Nami, hizo lugar a un amparo y llamó al organismo de Seguridad Social a pagarle la licencia por maternidad debido a que "la madre no gestante es madre a todos los efectos jurídicos plenos, y por lo tanto la ley debe brindarle los mismos derechos y exigirle las mismas obligaciones que a la progenitora gestante", según explicó en su fallo que fue consignado por el sitio Fiscales.com.ar.En consonancia con el dictamen de la fiscal subrogante de la Fiscalía Federal de Seguridad Social N°1, Mariana Grinberg, el juez entendió que en este caso debe respetarseLa causa judicial se inició luego de que una mujer que había sido madre con su pareja, quien fue la que gestó el niño a partir de un tratamiento de fertilidad, presentó un amparo contra la Anses y contra el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para que se reconozca el pago de la asignación por maternidad contemplada por el artículo 177 de la ley de Contrato de Trabajo, N°20.744, y en el artículo 11 de la ley del Régimen de Asignaciones Familiares, N° 24.714.Estas normas establecen que, durante el período de licencia, la trabajadora conserva su puesto de trabajo y tiene derecho a percibir una suma equivalente a su remuneración bruta, que se denomina "asignación por maternidad", que no posee carácter remunerativo, sino que es una prestación de la Seguridad Social que atiende precisamente la contingencia de la maternidad.La empleadora de la madre no gestante le había otorgado la licencia por maternidad por tres meses pero la Anses le notificó el rechazo de la asignación por maternidad por no encontrarse embarazada., resaltó Pérez Nami."Es evidente que se precisa el dictado de una nueva ley nacional de licencias y asignaciones familiares que facilite la inserción de las mujeres en el mercado laboral con una mejor división de responsabilidades y evite una 'discriminación inversa' para el componente masculino o femenino no gestante de la pareja", concluyó el juez.