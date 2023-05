Boca recuperó a Benedetto pero tiene muchas bajas para enfrentar a Belgrano

Benedetto en un entrenamiento.

Fabra volvió a entrenarse el jueves (Foto archivo Alfredo Luna).

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto practicó este martes a la mañana junto con sus compañeros, ya recuperado de su desgarro, lo que constituyó una buena noticia para el DT Jorge Almirón que cuenta con 10 bajas por suspensiones, lesiones y convocatorias al seleccionado juvenil Sub 20, para jugar ante Belgrano de Córdoba el próximo domingo por la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.y practicó con los que jugaron pocos minutos o no estuvieron el fin de semana pasado en el superclásico.Su presencia junto a la del colombiano Frank Fabra, quien fue dado de alta el jueves pasado, es un soplo de aire fresco para el cuerpo técnico que cuenta con 10 bajas entre suspendidos, lesionados y jugadores convocados para el seleccionado juvenil., luego de ser expulsados en la derrota ante River Plate por 1 a 0,En cuanto a los lesionados, se espera que el miércoles se incorpore al grupo Juan Ramírez, que viene de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.En tanto, continúan su recuperación Bruno Valdez y Luca Langoni, también desgarrados, y que recién podrán estar para la próxima semana.Por último, el delantero Exequiel Zeballos está en tratamiento de su lesión en su menisco de la rodilla izquierda.El juvenil, una de las promesas de las inferiores, volvió a jugar unos minutos ante Estudiantes de La Plata en la derrota de local por 1 a 0, el 15 de abril pasado y se resintió de su lesión, de la cual había sido operado el 14 de febrero de este año.El cuerpo técnico tomó la fuerte decisión de frenar al futbolista, quien lógicamente tiene mucha ansiedad de volver a las canchas.Esta determinación tiene fundamentos, ya que la dolencia se puede volver crónica, algo que sería muy malo para el físico de un jugador tan joven.El 'Changuito' está entrenando diferenciado del plantel y, de esta manera, no hay fecha para su regreso a las canchas.Por su parte,, que es dirigida por Javier Mascherano y participará del Mundial de la categoría, con sede en nuestro país y que comenzará el 20 de este mes.De avanzar nuestra selección hasta el final de la Copa, ambos estarán ausentes 7 partidos, 5 por la Liga Profesional y 2 por la Copa Libertadores de América.En este panorama,, que está sexto en la tabla de posiciones con una muy buena campaña, luego de volver este temporada a la primera división.Este martes, los futbolistas que jugaron el Superclásico realizaron ejercicios regenerativos y mañana ya estarán a disposición del entrenador para actuar el fin de semana ante el "Pirata cordobés".