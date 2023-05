"La democracia para las travestis y trans llegó con la ley de identidad de género"

Sobre la normativa, Ponce consideró que se trató de "un comienzo y un cambio de paradigma" / Foto: Archivo Télam.

La primera mujer trans en acceder al trámite fue la activista tucumana Mariela Muñoz / Foto: archivo Télam.

La primera niña en acceder a un documento legal que reconozca su identidad sin judicializar el trámite fue Luana, a sus 6 años / Foto: Archivo Télam.

Continúan los reclamos por la aparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021 / Foto: Archivo Télam.

Foto: archivo Télam.

La reparación histórica, un reclamo que continúa

La subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Agustina Ponce, dijo que "la democracia llegó para las travestis y las trans con la sanción de la ley de identidad de género", en el aniversario de la histórica normativa que este martes cumple once años."Nosotros estamos celebrando 40 años de democracia ininterrumpida este año, pero muchas de nosotras entendemos que la democracia finalmente llegó para las travestis y las trans con la sanción de la ley de identidad de género", dijo a Télam la subsecretaria Ponce.Lade identidad de género fuey fue la primera en el mundo en no patologizar a las identidades trans. Fuey previo a su sanción personas del colectivo realizaron amparos ante el Poder Judicial para que reconozca sus identidades como una estrategia de lucha.La primera mujer trans en acceder al trámite fue la, quien crió a 23 infantes a lo largo de su vida y falleció en 2017 a los 74 años, mientras el primer varón trans en alcanzar la rectificación legal fue, trabajador social que actualmente tiene 57 años y accedió a su primer empleo formal gracias a la, sancionada en junio de 2021.Sobre la normativa, Ponce consideró que se trató de "un comienzo y un cambio de paradigma en relación a la presencia del Estado y las identidades travestis y trans, teniendo en cuenta que en algunos lugares hasta el año 2012, hasta la llegada de la Ley de Identidad de Género, se criminalizaba a la identidad travesti trans".por los códigos contravencionales en la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país. Esa persecución se va vistiendo con otros ropajes, no es que ha dejado de existir. Pero al menos no es un delito", explicó.Un relevamiento que hizo el Renaper en 2022, a 10 años desde la Ley de de Identidad de Género, registró que desde su aprobación,. De ellas, el 7,6% eran menores de 18 años."Esto es muy importante porque la ley establece en el artículo 5to. el derecho que tienen todas las personas, y específicamente las que no hayan alcanzado los 18 años, al derecho a su identidad", dijo Ponce.La primera niña en acceder a un documento legal que reconozca su identidad sin judicializar el trámite fue, a sus 6 años, en 2013.El año pasado festejó sus 15 años en la disco emblemática para el colectivo LGBTIQ+ Amérika junto a amigos, familiares y activistas travestis y trans., dijo a Télam en su momento la activista travesti Marlene Wayar.Para dar cumplimiento a la ley de identidad de género, el Poder Ejecutivo nacional emitió el 21 de julio de 2021 el Decreto 476/2021 que establece que el Renaper debe adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y los pasaportes incorporandode "femenino" y "masculino"."Esta política se encuentra en constante revisión. Se está trabajando desde la Subsecretaria ahora en unen relación a la efectiva aplicación del documento con la x", dijo Ponce sobre esta medida.Además, aclaró que es necesario "seguir fortaleciendo a los equipos" ya que el Estado "está construido por personas que están llenas de prejuicios, lamentablemente".En este sentido, resaltó que uno de los temas pendientes es "hacer un llamamiento a todos los registros civiles provinciales para que no se continúe vulnerando -como ocurre- los derechos de las personas a la hora de hacer un cambio registral".A 11 años de la ley de identidad de género, los reclamos más urgentes del colectivo son la, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021, y una reparación histórica para las travestis y trans mayores.Actualmente hay tres proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación por parte de las diputadas del Frente de Todos Mónica Macha, Mara Brawer y Gabriela Estevez que buscan una reparación histórica para el colectivo, que equivale a la entrega de unaque hayan vivido violencia institucional.También fue presentado un proyecto de ley en la legislatura bonaerense por el Poder Ejecutivo por iniciativa de la cartera de género provincial yenmarcadas en la ley 5110.El colectivo pide lapor las personas travestis y trans, tanto durante la última dictadura cívico militar como con el advenimiento de la democracia a través de edictos policiales y códigos contravencionales que criminalizaron sus identidades., concluyó Ponce sobre la política reparatoria.