El gobernador Melella busca su reelección frente a una oposición fragmentada

El actual gobernador Gustavo Melella buscará su reelección en el cargo a través de alianzas. Foto: archivo.

Unos 147.000 fueguinos están en condiciones de votar elen las que se elegirá al gobernador y vice para cumplir el noveno período institucional de la historia del distrito, y en la que también estarán en juego tres intendencias, 15 bancas de diputados provinciales y 24 de concejales municipales.Tierra del Fuego es uno de los cinco distritos que tendrán ese día sus, desdobladas del cronograma electoral nacional, y que se sumarán al lote de Jujuy, La Rioja y Misiones -que tuvieron sus comicios el domingo- y Río Negro y Neuquén, que votaron en abril.En territorio fueguino, el actual gobernador Gustavo Melella -un radical K, líder del partido Forja y aliado del presidente Alberto Fernández- buscará su reelección en el cargo a través de una alianza con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, el de Río Grande, Martín Pérez (ambos pertenecientes a la agrupación política La Cámpora) y el de Tolhuin (PJ) Daniel Harrington.Melella competirá con el actual diputado Héctor Stefani, del PRO, y con el senador radical Pablo Blanco que se presentará por Juntos por el Cambio (JxC) dentro de una oferta electoral opositora que se fragmentó para los comicios y que también incluye a Republicanos, el partido de Javier Milei, que postula a la pastora evangélica Andrea Altamirano como candidata a la gobernación, y a Zulma Fernández del Frente de Izquierda.Por su parte, Vuoto buscará su tercer mandato como intendente de la capital fueguina luego de haber reformado la Carta Orgánica municipal en 2022, y para ello enfrentará en las urnas a Somos Fueguinos, liderado por la ex diputada peronista Liliana "Chispita" Fadul, al ex concejal Tomás Bertotto de JxC y a Ricardo Forgione Tibaudín de Republicanos.La candidatura de Vuoto había sido impugnada por el Partido de la Ciudad, que responde al concejal opositor Javier Branca, y por un vecino particular, con el argumento de que la constitución municipal permite una sola reelección del intendente, y que esa condición no fue modificada durante la reforma de 2022.Sin embargo, la jueza Electoral fueguina, Mariel Zannini emitió una resolución en la que rechazó la impugnación al entender que los estatuyentes municipales no definieron la prohibición de una posible re reelección del intendente a través de una cláusula transitoria, en un fallo luego ratificado en términos similares por la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia.En tanto Pérez competirá por su segundo mandato en Río Grande con José Luis Álvarez del PRO, Fernando Baccichetto de Juntos por el Cambio y Julio Mercado de Republicanos.Para la, entre ellas la oficialista de Forja respaldada por el gobernador Melella que tiene como particularidad ser encabezada por el actual legislador radical Federico Sciurano, que se pasó de Juntos por el Cambio al kirchnerismo en el actual proceso electoral.A su vez, dos ex gobernadoras, la peronista Rosana Bertone y la socialista Fabiana Ríos también aspiran a convertirse en diputadas provinciales y por ello encabezan sus respectivas listas por una facción del justicialismo y por el Partido Social Patagónico (PSP), respectivamente.Para la elección de cuerpos legislativos conviven diferentes sistemas electorales: en el caso de legisladores provinciales se puede tachar a postulantes para alterar la lista original (si las tachas superan un piso del 50% de los votos a la lista) y en el caso de los concejales de Ushuaia se puede preferir candidatos con el mismo objetivo de modificar la nómina original (si las preferencias superan el 15% de los votos a esa lista).El Juzgado de Primera Instancia Electoral de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur confirmó que de acuerdo al cronograma aprobado en febrero de este añoAdemás, el organismo recordó que en, siendo un total de 112 en la capital fueguina y 175 en la ciudad del norte de la provincia.El, con 64.941 votantes potenciales en la ciudad de Ushuaia, 76.006 en Río Grande, 5.707 en Tolhuin y 410 en las distintas bases antárticas.Por su parte habrá 56 establecimientos educativos afectados a las elecciones: 27 en Ushuaia, 26 en Río Grande y tres en Tolhuin.En relación a las mesas electorales, se habilitarán 218 en Ushuaia, 251 en Río Grande, 19 en Tolhuin, siete en la Antártida, dos para ciudadanos extranjeros y dos para las personas privadas de la libertad.La provincia más joven del país -creada en 1991- y la de menor población -con 190 mil habitantes, representa el 0,5% del padrón nacional- adelantó las elecciones en cumplimiento de su Constitución que obliga a desdoblarlas de los comicios nacionales, aunque el gobernador Melella salió de la tradición de realizar el acto electoral a mediados de junio y lo convocó para un mes antes.