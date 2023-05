La justicia española dio el aval definitivo a la legalización del aborto

Con esta sentencia, los jueces ponen punto final a la disputa más antigua que tenía pendiente la corte de garantías. / Foto: AFP

La sentencia fue redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y consagra la IVE como un derecho de la mujer a decidir "sin coerción" y exigible a la administración pública del país europeo

El Tribunal Constitucional (TC) español dio el aval definitivo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) aprobada en 2010 durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al rechazar un recurso presentado por el conservador Partido Popular (PP).La sentencia fue redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y consagra la IVE como un derecho de la mujer a decidir "sin coerción" y exigible a la administración pública del país europeo.La norma fue respaldada por siete de los 11 magistrados del TC, que con esta sentencia ponen punto final a la disputa más antigua que tenía pendiente la corte de garantías.En un comunicado, el TC destacó que ", introduciendo el denominado 'sistema de plazos', vigente en la mayoría de los países UE".Este sistema "vino a sustituir al anterior de 'indicaciones', en que sólo se permitía en aquellos supuestos de riesgo para la vida o salud de la embarazada, violación, o probabilidad de que existieran en el feto graves taras físicas o psíquicas", agregó el tribunal.En su fallo, el TC también subrayó, como parte de "ese deber positivo de velar por la efectividad de los derechos fundamentales".Por otro lado, al referirse a la objeción de conciencia remarca que "el derecho a la libertad ideológica no es suficiente, por sí mismo, para liberar a los ciudadanos del cumplimiento de los deberes constitucionales y legales"., afirmó el TC, informó la agencia de noticias Europa Press.En ese sentido, precisó que la objeción de conciencia debe limitarse al personal sanitario que practica intervenciones clínicas directas y debe excluir a otras actuaciones auxiliares, administrativas o de apoyo instrumental; y debe manifestarse anticipadamente por escrito.La sentencia tiene un enfoque novedoso con respecto al borrador que se conoció en febrero pasado redactado por el magistrado conservador Enrique Arnaldo, que se refería a los derechos del no nacido.Montalbán no niega los derechos al "no nacido", sino que da mayor importancia a los de la mujer, así como su bienestar.El borrador de Arnaldo fue rechazado el 9 de febrero por el presidente de la Corte, Cándido Conde Pumpido, quien le encargó a Montalbán elaborar "una nueva resolución que desestime el recurso de inconstitucionalidad" del PP.De esta forma,: supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones del feto y sin límite en el caso de peligro para la salud física y mental de la madre.