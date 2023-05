Ocho argentinos jugarán el Masters 1000 de Roma

Francisco Cerúndolo, el tenista número uno de Argentina / Foto: TW @ATPTour_ES

Tomás Etcheverry / Foto: TW @ATPTour_ES

Pedro Cachín / Foto: TW @ATPTour_ES

Sebastián Báez

¡Una nueva aventura!



🇦🇷 @juanmacerundolo superó la previa y disputará por primera vez el cuadro final del @InteBNLdItalia.#IBI23 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 9, 2023

encabeza la lista de ocho tenistas argentinos que jugarán a partir de este miércoles el, una de las citas tradicionales del circuito que no tendrá a su máximo campeón, Rafael Nadal, pero sí a los número uno y dos del mundo,, y entre las damas a la polacaEl certamen, que se jugará en forma paralela entre la ATP y la WTA en las canchas del, repartirá premios por un total de 8.637.966 euros y reunirá por primera vez en el año en un mismo torneo a Djokovic (1) y Alcaraz (2), ya que no habían coincidido en lo que va de 2023.En cuanto a los argentinos, además de "Fran" Cerúndolo estarán, quien se sumó tras atravesar la clasificación previa del certamen romano., comenzará su participación directamente en la segunda ronda ante el ganador del cruce entre el francés Richard Gasquet (44) y el chino Yibing Wu (57).El platense Etcheverry (61), finalista este año en los ATP 250 de Santiago de Chile, y Houston, en los Estados Unidos, enfrentará en la ronda inicial al neerlandés Luca Van Assche (85) y, de pasarlo, irá ante Djokovic, quien defiende el título en Roma.El cordobés de Bell Ville Cachín (68), por su parte, se medirá en la primera ronda con el chileno Cristian Garín (79) y de ganar le tocará luego el estadounidense Tommy Paul (17).En tanto Báez (40), único argentino que ganó un ATP este año con su título en el Córdoba Open, jugará en el debut ante el peruano Juan Pablo Varillas (97) y de superarlo irá después contra al neerlandés Tallon Griekspoor (36).El bahiense Pella (484) jugará frente al francés Maxime Cressy (41) y si lo vence se encontrará en la segunda ronda con el español Alejandro Davidovich Fokina (34).El "Peque" Schwartzman (91), por último, debutará ante el italiano Matteo Arnaldi (99) y si lo pasa le tocará otro "tano", Lorenzo Musetti (19).A su vez, el porteño Juan Manuel Cerúndolo (105), hermano menor de "Fran", logró hoy meterse en el cuadro principal del torneo romano al derrotar en la final de la qualy con claridad al chileno Tomás Barrios Vera (143) por 6-3 y 6-1, tras 1 hora y 25 minutos de enfrentamiento."Juanma" Cerúndolo aún no tiene rival para el debut, debido a que al provenir de la qualy deberá esperar que finalicen todos los partidos de la misma para que se efectúe el sorteo.Entre las damas, la rosarina Podoroska (101) enfrentará a la estadounidense Sloane Stephens (36) y de pasarla le tocará la bielorrusa Victoria Azarenka (17).En el cuadro femenino la favorita es la polaca Swiatek (2), quien además ganó las dos últimas ediciones, y su principal rival será la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), campeona este año en Australia y vencedora de la polaca el sábado pasado en la final del Masters 1000 de Madrid.Entre los hombres, el que llega más afilado es el murciano Alcaraz, de 20 años, con una campaña impresionante en 2023 que incluye los títulos en el Argentina Open, Indian Wells, Conde de Godó y Madrid, el domingo último, más la final en Río de Janeiro.En cuanto a los argentinos que alzaron el trofeo en Roma,conquistó la edición de 1980, José Luis Clerc se coronó en 1981 y Alberto "Luli" Mancini en 1989.No obstante, la más destacada de los argentinos fue, quien se coronó en el Foro Itálico en cuatro ocasiones: 1988, 1989, 1991 y 1992.